33.949 Neuinfektionen: Corona-Zahlen auf Höchststand

Neue Hotspot-Strategie für die vielen bayerischen Hotspots

In Bayern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 234,8, nur in Thüringen (357,4) und Sachsen (336,4) ist sie noch höher. Besorgniserregend sind weiterhin die regionalen Hotspots im Freistaat. Vier der fünf Kreise mit den bundesweit höchsten Inzidenzen liegen in Bayern. Der Landkreis Miesbach (715,7) führt das Negativranking in Deutschland an. Auch in den Landkreisen Mühldorf am Inn (643,9), Traunstein (595,5) und Rottal-Inn (572,2) ist die Lage angespannt.

Aufgrund der Entwicklung hatte die bayerische Staatsregierung am Mittwoch eine neue Hotspot-Strategie beschlossen, die ab Samstag gelten wird. Zusätzlich zur landesweiten Krankenhaus-Ampel rückt dann auch das regionale Infektionsgeschehen wieder in den Blickpunkt.

Als Hotspots gelten in Bayern künftig Landkreise, in denen zum einen die 7-Tage-Inzidenz von 300 überschritten wurde und zum anderen mindestens 80 Prozent der Intensivbetten ausgelastet sind. Derzeit trifft das aller Voraussicht nach auf mehr als 25 Landkreise zu. Dort müssen dann die strengen Regeln gelten, die für die rote Stufe vorgesehen sind.