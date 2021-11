Ab sofort: Miesbach und Mühldorf verschärfen Corona-Regeln

"Wir müssen sofort handeln", sagt der Miesbacher Landrat Olaf von Löwis (CSU). Weil die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter enorm steigt, haben er und der Mühldorfer Landrat Max Heimerl (CSU) gemeinsam beschlossen, die bereits für ganz Bayern angekündigten Verschärfungen der Regeln um zwei Tage vorzuziehen. Beide Landkreise haben mit Werten um 700 die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen in ganz Deutschland.

2G-Regel ab sofort bei etlichen Veranstaltungen

So haben die Landräte von Löwis und Heimerl gemeinsam beschlossen, am heutigen Freitag (5.11.) eine weitere Allgemeinverfügung zu erlassen, die bis 07.11.2021, 24 Uhr, gültig bleibt: Für Besucher gilt bei allen öffentlichen und privaten Veranstaltungen in nicht-privaten Räumlichkeiten 2G.

Konkret greift diese 2G-Regel also ab sofort für Besucher bei allen öffentlichen und privaten Veranstaltungen in nicht-privaten Räumlichkeiten, teilen die Landratsämter mit. Damit solle schon am Wochenende noch vor den erwarteten bayernweiten Verschärfungen die Gefahr weiterer Infektionen vermindert werden.

Gastronomie ist nicht betroffen

Betroffen sind den Angaben zufolge beispielsweise Hallendiscos, an denen nun nur vollständig geimpfte oder genesene Personen teilnehmen dürfen. Veranstaltungen in der Gastronomie wie Hochzeiten seien jedoch nicht betroffen, betonten die Landratsämter.

Miesbach und Mühldorf: Dramatische Lage in den Kliniken

In beiden Landkreisen steht die regionale Krankenhausampel auf Rot. "Die Lage in unseren Kliniken ist dramatisch, die Corona-Zahlen steigen weiter. Darauf müssen wir als besonders betroffener Landkreis reagieren. Und zwar sofort, ohne auch nur einen weiteren Tag zu verlieren", sagte Heimerl.

Der Miesbacher Landrat von Löwis erklärte: "Wir müssen sofort handeln, um unser Krankenhaus vor dem Kollaps zu schützen. Die Zahlen steigen täglich weiter an, deshalb können wir auch nicht auf die bayerischen Verschärfungen warten."

Obwohl beide Landkreise zusammen mit den umliegenden besonders von Corona betroffenen Landkreisen bereits Einschränkungen erlassen hatten - FFP2-Masken statt medizinische Masken, 2G in Clubs und Discos und keine Möglichkeit der Freitestung aus der Quarantäne - hatte sich die Lage weiter verschärft.