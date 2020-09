So entwickeln sich die Corona-Zahlen in Deutschland

Um die Entwicklung der Infektionsrate des SARS-CoV-2-Virus zeigen zu können, nutzen wir in dieser Darstellung eine logarithmische Skala, in der die Schritte nach oben nicht linear (100, 200, 300 usw.) verlaufen, sondern im Zehner-Logarithmus.

Der Vorteil der logarithmischen Skala ist, dass sie die Entwicklung im sehr kleinen Zahlenbereich zu Beginn der Corona-Infektionen (ganz links) vergleichbar macht mit der Entwicklung im großen Zahlenbereich derzeit (ganz rechts). Der Trend in der aktuellen Infektionsrate wird dadurch besser vergleichbar. Allerdings: Der extrem rasche Anstieg der Infektionszahlen in den ersten Tagen der Epidemie ist in dieser Skala weniger steil dargestellt.