Warnwert und Obergrenze: Corona-Zahlen in Bayerns Landkreisen

Die Daten für Ihren Landkreis

Der wichtigste Corona-Gradmesser ist zurzeit der Anteil der Neuinfektionen an der Bevölkerung eines Landkreises. Das hat die Bundesregierung zusammen mit den Ministerpräsidenten der Länder am 6. Mai beschlossen. Der Plan: Werden in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt innerhalb von sieben Tage mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet, müssen dort Lockerungen rückgängig gemacht werden und Beschränkungskonzepte in Kraft treten.

Am 19. Mai hat das Kabinett in Bayern zusätzlich einen sogenannten "Frühwarnwert" beschlossen: Bereits ab 35 Neuinfektionen sind die örtlichen Gesundheitsämter jetzt verpflichtet, das Gesundheitsministerium über die Ursache der steigenden Fallzahlen und über lokale Gegenmaßnahmen zu informieren.

Die Landkreise, die den Frühwarnwert übertreffen, werden in der obigen Karte orange dargestellt. Diejenigen, die die Obergrenze reißen, sind rot markiert.

Die aktuellen Zahlen dieser 7-Tage-Inzidenz stellt das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) täglich für alle bayerischen Landkreise zur Verfügung – mehr zur Entstehung und Aussagekraft der Daten unten im Artikel.