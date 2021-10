Faktenfuchs: Das Geschäft mit gefälschten Impfnachweisen

Die Fälscher bieten ein digitales Covid-19-Impfzertifikat an. Käufer bekommen einen QR-Code, mit dem sie sich angeblich in Apps wie CovPass oder der Corona-Warn-App direkt registrieren können. Die Anbieter behaupten in diesem Zusammenhang immer wieder, sie ließen ihre Kunden “in die Datenbank aufnehmen” und implizieren damit, dass sie direkten Zugang zur europäischen Datenbank hätten. Entweder über korrupte Apotheker oder weil sie sich in diese Datenbank “gehackt” hätten. Kurz zum Hintergrund: Die QR-Codes in den digitalen Impfnachweisen haben eine elektronische Signatur, die sie vor Fälschungen schützen soll und die bei einer Kontrolle überprüft wird. Jede ausstellende Stelle (also Apotheken oder Impfzentren) hat einen eigenen digitalen Schlüssel. Sämtliche dieser digitalen Schlüssel der EU-Länder sind in einer sicheren Datenbank gespeichert. Wer Zugriff zu dieser Datenbank hätte, könnte also digitale Impfnachweise mit einem QR-Code inklusive elektronischer Signatur erstellen.

Kann man die Fälschungen erkennen?

Apotheker werden dafür sensibilisiert, gefälschte Einträge in den gelben Impfheftchen zu erkennen: “Besonders genau schauen Apotheker*innen natürlich hin, wenn ein Impfausweis neu aussieht und nur ganz wenige Einträge enthält, oder gar keine außer den Covid-19 Impfungen”, schreibt eine Sprecherin des Deutschen Apothekerverbandes. Apothekerinnen und Apotheker hätten ein geschultes Auge, da sie täglich mit Versuchen von Rezeptfälschung zu tun hätten. Außerdem gäben die Apothekerkammern und -verbände umfangreiche Handlungshilfen heraus, die wöchentlich aktualisiert würden. Dort sei genau aufgeführt, was geprüft werden müsse: “So muss nicht nur der gelbe Impfpass auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft werden, sondern es wird auch die Vorlage eines Personalausweises und die Kontrolle der Identität verlangt.”

Ein Eintrag zur Covid-19-Impfung ist dann plausibel, wenn etwa das aufgeführte Impfzentrum in der Nähe des Wohnortes ist. Klickt man sich durch die verschiedenen Telegram-Kanäle, die solche gefälschten Impfnachweise anbieten, wird klar: Die Fälscher haben nicht immer die Stempel aller Impfzentren in Deutschland, sondern teilweise nur von bestimmten Standorten. Wenn eine Person dann nicht plausibel erklären könne, warum sie an einem Ort geimpft wurde, der weit von dem eigentlich Wohnort entfernt ist oder wenn die Daten, die im Impfpass eingetragen sind, nicht mit dem Personalausweis übereinstimmten, verweigerten Apotheker die Ausstellung eines digitalen Impfzertifikats, schreibt die Sprecherin des Deutschen Apothekerverbands.

Falsche QR-Codes per Scan entlarven

Seit einiger Zeit werden auf Telegram auch digitale Covid-19-Zertifikate angeboten, samt einem QR-Code, der angeblich einer Kontrolle standhalte. In den meisten Fällen handle es sich dabei um plumpe Fälschungen, sagt Christine Schönig. Sie ist IT-Spezialistin bei der IT-Sicherheitsfirma Checkpoint Technologies und beobachtet den Markt für gefälschte Impfzertifikate schon länger. Diese Art der Fälschung falle vor allem dann auf, wenn man den QR-Code mit entsprechenden Apps scanne, zum Beispiel der CovPassCheck-App des Robert Koch-Instituts (RKI).

Das bestätigt auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) auf Anfrage des #Faktenfuchs: “Ein QR-Code, der nicht den Spezifikationen des EU-Impfnachweises entspricht, lässt sich nicht in die dafür vorgesehenen Apps einbinden.” Die CovPassCheck-App des RKI prüfe die digitale Signatur, das sogenannte D-Trust-Zertifikat, auf seine Gültigkeit. “Ein gefälschter QR-Code kann kein gültiges Zertifikat haben.”

Das zeigt sich auch am Beispiel eines gefälschten Impfzertifikats, das dem #Faktenfuchs während der Recherche zu diesem Artikel zugespielt wurde. Auf den ersten Blick sieht dieser QR-Code aus wie jeder andere. Das ist das Problem, sagt IT-Expertin Schönig. “Nur am QR-Code sieht man nicht viel. Der sagt nicht viel aus, der muss ja letztlich abgescannt werden.” Und tatsächlich: Versucht man den QR-Code zu scannen, erhält man von der App nur den Hinweis: “Zertifikat ungültig”. Denn authentische QR-Codes sind kryptographisch abgesichert, sagt Schönig. Diese kryptographische Signatur sei auf EU-Ebene hinterlegt: “Da gibt es eine extra Datenbank bei der EU und diese Datenbank wird sehr, sehr genau gepflegt.”

Allerdings: Bei einem anderen gefälschten Impfzertifikat, das dem Faktenfuchs vorliegt, zeigt die App, dass das Zertifikat gültig sei. Das könnte daran liegen, dass die gefälschten Impfdaten direkt von einem korrupten Arzt oder einer korrupten Apothekerin eingetragen wurden. Dazu später mehr.

Viele Veranstaltungsorte scannen den Code nicht ab

Ein Scan des QR-Codes könnte einen Teil der potentiellen Fälschungen entlarven. Doch viele kennen die App des RKI nicht, mit der sich QR-Codes auf Impfzertifikaten scannen lassen. Dass zum Beispiel vor einem Restaurantbesuch der QR-Code des Impfzertifikats gescannt wird, ist nicht die Regel. Das Bundesgesundheitsministerium arbeite aber daran, die App bekannter zu machen, wie ein Sprecher dem #Faktenfuchs auf Anfrage schreibt. Etwa, indem Berufsverbände direkt darauf hingewiesen würden.

Dass es bereits ein gewisses Bewusstsein für die Fälschungen gibt, die im Umlauf sind, zeigt zum Beispiel eine Nachfrage beim Bundesverband deutscher Diskotheken und Tanzbetriebe (BDT). Ein Sprecher sagte dem #Faktenfuchs, Clubbetreiber prüften die Impfzertifikate nicht nur auf Plausibilität, sondern kontrollierten sie zum Beispiel mittels einer Ausweiskontrolle und der CovPass-Scan-App des RKI. In München akzeptierten Clubs laut dem BDT-Sprecher außerdem nur noch digitale Impfzertifikate, keine gelben Impfbüchlein.

Fake-EU-Webseite soll Vertrauen wecken

Die Tatsache, dass die QR-Codes mit einer europäischen Datenbank abgeglichen werden, nutzen manche Fälscher auf Telegram aus. Stellen sie ihr Angebot vor, fällt häufig - wie oben beschrieben - der Satz “Wir (...) lassen sie in die Datenbank aufnehmen.” Das soll laut Schönig dazu dienen, ein Vertrauensverhältnis zu den Kunden aufzubauen. Analysten beim IT-Sicherheitsunternehmen Checkpoint Security, bei dem Schönig arbeitet, hätten bei der Analyse eines ihnen zugeschickten gefälschten QR-Codes folgendes entdeckt: Im QR-Code war eine Webadresse hinterlegt.

Dahinter steckte der angepriesene vermeintliche Zugang zur europäischen Datenbank - allerdings handelte es sich dabei um eine Fake-Seite. Auch das dient dazu, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. “Auf dieser Seite, die offizielle europäische Datenbank für geimpfte Personen, wie man mir glauben machen möchte, da taucht mein Name auf! Und wenn ich dann noch das Gefühl habe, dass was ich hier eingekauft habe, das hat eine gewisse Legitimität - dann fühle ich mich natürlich bestätigt.” Auch wenn man dabei auf einer nicht-offiziellen, gefakten Seite landet.

Ein Sprecher der EU-Kommission sagte auf Nachfrage des #Faktenfuchs außerdem, das digitale Impfzertifikat der EU sei “komplett sicher”. Die kryptographische Signatur sorge dafür, dass die Authentizität, Rechtschaffenheit und Gültigkeit des Covid-Zertifikats überprüfbar seien. Zugang zur Datenbank hätten nur Gesundheitsbehörden und die einzelnen Einheiten - in Deutschland die Apotheken - die die digitalen Impfzertifikate ausstellten.

Genau hier hatten Hacker jedoch in Deutschland ein Schlupfloch gefunden. Ihnen war es möglich, eine fiktive Apotheke im Apotheken-Portal zu registrieren, wie das Handelsblatt berichtete. Damals reagierten die Apotheken sofort und stoppten die Ausstellung von digitalen Impfzertifikaten.

Die Sicherheitslücke wurde mittlerweile behoben, sagte eine Sprecherin des Deutschen Apothekerverbandes auf Nachfrage des #Faktenfuchs. “Damit ist eine Anmeldung nicht autorisierter Dritter bzw. die Erstellung eines Fake-Accounts ausgeschlossen. Jedes Zertifikat weist außerdem eine Nummer auf, aus der die ausstellende Apotheke eindeutig identifiziert werden kann.” Eine Nachverfolgung ist damit also möglich.

Fälschungen durch korrupte Apotheker oder Ärztinnen

Trotzdem könnten aber korrupte Apotheker oder Ärzte falsche Einträge im System vornehmen bzw. falsche Impfbestätigungen ausstellen. Das geht zum Beispiel aus einem Chatverlauf mit einem Fälscher von Impfnachweisen hervor, den ein User auf Twitter geteilt hat und der viel Aufmerksamkeit bekommen hat: