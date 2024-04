Ukraine-Ticker: Kiew dankbar für Sofort-Hilfspaket aus den USA

08.17 Uhr: Blinken wird bei China-Besuch wohl vor Unterstützung von Ukraine-Krieg warnen

US-Außenminister Antony Blinken trifft sich in Peking mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi zu Gesprächen. Auch ein Treffen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping wird erwartet. Als sicher gilt, dass der US Außenminister die chinesische Führung davor warnen wird, Russland militärisch zu unterstützen. Vergangene Woche sagte Blinken in Italien, China sei der Hauptlieferant für die russische Rüstungsindustrie, liefere Werkzeugmaschinen, Mikrochips und andere dual-use-Güter, also Technologie, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden kann. China streitet das ab. Doch die Anzeichen mehren sich, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine nur weiterführen kann, weil das Land China als Handels und strategischen Partner an seiner Seite weiß.

06.24 Uhr: Selenskyj dankt Katar für Hilfe bei der Freilassung verschleppter Kinder

Der Präsident der Ukraine, Selenskyj, bedankte sich beim Golf-Emirat Katar für Hilfe bei der Freilassung von 16 gewaltsam nach Russland verschleppten ukrainischen Kindern. "Dank der Vermittlungsbemühungen unseres befreundeten Katars wurden sie freigelassen und mit ihren Familien zusammengeführt", schrieb Selenskyj auf der Plattform X. Die Kinder und ihre Angehörigen befänden sich derzeit in Katar zur medizinischen, psychischen und sozialen Genesung. Kiew wirft Russland vor fast (Stand Februar) 20.000 Kinder aus der Ukraine verschleppt zu haben, absichtlich ihre Identität zu zerstören und tiefe emotionale und psychologische Traumata zu verursachen.

06.12 Uhr: Pistorius - Russlands Rüstungsproduktion füllt bereits die Depots

Russland produziert nach Einschätzung von Verteidigungsminister Boris Pistorius bereits Waffen und Munition über den Bedarf für den Angriffskrieg gegen die Ukraine hinaus. Registriert werde, wie mit steigenden Rüstungsausgaben und einer Anordnung der Kriegswirtschaft "ein großer Teil oder ein Teil dessen, was neu produziert wird, gar nicht mehr an die Front geht, sondern in den Depots landet", sagte Pistorius in der ARD-Sendung "Maischberger". Er warnte zugleich vor weiteren militärischen Ambitionen von Russlands Präsident Wladimir Putin. Pistorius sagte: "Jetzt kann man naiv sein und sagen, das macht er nur aus Vorsicht. Ich würde eher als skeptischer Mensch sagen in dem Fall, das macht er, weil er im Zweifel irgendwas vorhat oder haben könnte."

06.00 Uhr: Selenskyj erleichtert über US-Unterstützung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich auf der Plattform X für das Sofort-Hilfspaket der USA bedankt. Man bekomme die Unterstützung, die man brauche, um ihr Leben weiter vor russischen Angriffen zu schützen, erklärte er in einem Video. Er sei Präsident Biden, dem Kongress und allen Amerikanern dankbar. Diese hätten erkannt, dass man Putin den Boden unter den Füßen wegziehen müsse, anstatt ihm zu gehorchen. Mit Blick auf die schwere Lage an der Front betonte der ukrainische Staatschef in seiner abendlichen Videoansprache aber auch: "Nun werden wir alles tun, um die sechs Monate auszugleichen, die in Debatten und Zweifeln vorbeigezogen sind."