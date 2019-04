Die Mainächte bieten die erste Chance ein wunderschönes Schauspiel am Abendhimmel: In silbrig-blauem Schimmer leuchten manchmal Wolken kurz auf - lange nach Sonnenuntergang und Abendrot. Warum, wann und wo verraten wir Ihnen hier! [mehr - zur Bildergalerie mit Informationen: Leuchtende Nachtwolken - Eisiges Licht in heller Mai-Nacht ]