Beteigeuze: Staub statt Sondernova

Es scheint wie eine kleine Ewigkeit her zu sein, dass manche Menschen sich Sorgen um einen Stern machten. Ab Oktober 2019 wurde der Stern Beteigeuze im Sternbild Orion mit einem Mal deutlich dunkler. Über Monate verdunkelte sich der immerhin zehnthellste Stern am Nachthimmel immer weiter, bis er im Februar 2020 nur noch bei 35 Prozent seiner üblichen Helligkeit am Himmel glomm. Dann die plötzliche Erholung: Schon wenige Monate später erstrahlte Beteigeuze genauso hell wie zuvor, als ob nichts gewesen wäre.

Was es mit der Großen Verdunkelung von Beteigeuze auf sich hat

Von dieser Tatsache kann man sich derzeit leider nicht selbst überzeugen: Beteigeuze ist als linker Schulterstern des Sternbilds Orion in unseren Breitengraden Teil eines klassischen Wintersternbilds und wird erst ab August wieder am Morgenhimmel zu sehen sein. Sein augenscheinlicher Helligkeitsabfall hat seitdem die Bezeichnung „die Große Verdunkelung“ bekommen. Ein Team aus Astronominnen und Astronomen hat nun eine Erklärung für dieses Ereignis ausgemacht und die Ergebnisse im Fachmagazin „Nature“ veröffentlicht.