Jetzt im April wird die Venus richtig auffällig als strahlender Abendstern im Westen. Doch die Nacht gehört einzig dem Giganten Jupiter. Und auch am Morgen lohnt der Blick ans Firmament: Mars und Saturn stehen so dicht wie nur alle zwei Jahre.

Die ersten Lichter, die Sie abends am Sternenhimmel funkeln sehen, sind oft keine Sterne, sondern Planeten. Denn die meisten von ihnen strahlen viel heller als alle Sterne, weil sie uns vergleichsweise nah sind und das Sonnenlicht reflektieren. Da die Planeten unterschiedlich schnell die Sonne umkreisen, wandern sie stetig durch die Sternbilder und liefern sich miteinander so manches Wettrennen. Jeden Monat stehen sie etwas anders, allabendlich wandern sie ein bisschen.

Die Planeten im April im Überblick

Vom frühen Abend bis zum späten Morgen begleiten Sie helle Planeten durch die Aprilnacht: Den Anfang macht kurz nach Sonnenuntergang die Venus im Westen. Ihr folgt Jupiter mit seinem riesigen, hellen Licht, der Ende April fast die ganze Nacht zu sehen ist. In den Morgenstunden schließen sich ihm im Osten die Planeten Saturn und Mars an, als enges Duo.

Seit zwei Monaten versucht die Venus allabendlich, unsere Blicke auf sich zu ziehen. Jetzt im April beginnt langsam die große Zeit für den Abendstern: Die Untergänge unseres Nachbarplaneten verspäten sich so sehr, dass sich die Venus endlich richtig bemerkbar macht.

Schon kurz nach Sonnenuntergang können Sie sie entdecken - Anfang April etwa ab acht Uhr, Ende April eine Dreiviertelstunde später. Denn die Venus ist mit einer scheinbaren Helligkeit von -3,9 mag so hell, dass sie auch in der frühen Abenddämmerung schon sichtbar wird, lange vor jedem Stern oder anderem Planeten.

Venus am Abend

Auch im April steht die Venus aber noch tief im Westen und ist nur kurz zu sehen. Anfang April ist sie eine Stunde nach Sonnenuntergang - um Viertel vor neun Uhr - nur noch drei Fingerbreit über dem Horizont und verschwindet eine halbe Stunde später.

Was die Venus so hell macht

Doch Abend für Abend steht sie ein wenig höher. Zum Monatsende ist sie eine Stunde nach Sonnenuntergang - um halb zehn Uhr - noch gut eine Handbreit vom Horizont entfernt und entzieht sich erst über eine Stunde später unseren Blicken, nach halb elf Uhr. Bis dahin ist der Himmel stockfinster und die Sternbilder schimmern über dem Planeten.

Venus bei Stier und Siebengestirn

An sehr klaren Abenden können Sie über der Venus das Winter-Sternbild Stier sehen, dessen Kopf als markantes V über dem hellen Planeten aufragt. Mitte April ist der Stierkopf noch etwa eine Handbreit über der Venus. Doch das Sternbild versinkt allabendlich ein wenig früher, die Venus ein wenig später.

Riesige Venus beim Siebengestirn

So wandert sie auf den Stier zu und steht am 24. April nur zwei Fingerbreit links unter dem Siebengestirn (Plejaden). Ende April ist die Venus etwa drei Fingerbreit rechts vom Stierauge Aldebaran angelangt, dem hellsten Stern im Stier.

Sehenswert ist der Anblick der Venus auch am 17. und 18. April, wenn die noch ganz zarte Mondsichel in ihrer Nähe auftaucht.

Wenn die Venus im Westen versunken ist, dauert es Anfang April über zwei Stunden, bis der nächste Planet am Firmament erscheint: Erst um kurz nach elf Uhr geht Jupiter im Osten auf und wird eine Viertelstunde später sichtbar. Ende April dagegen erscheint der Gigant weitaus früher: Schon gegen halb zehn Uhr abends wird der Planet im Osten sichtbar, wenn im Westen die Venus noch etwa eine Handbreit über dem Horizont steht. Etwa eine Stunde lang können Sie beide sehen und vergleichen. Venus ist über zwei Größenklassen heller als Jupiter. Doch auch er übertrifft mit einer scheinbaren Helligkeit von -2,5 mag alle Sterne bei Weitem.

Heller Jupiter mit seinen Monden

Jupiter ist zwar nicht so hell wie die Venus, dafür aber riesig: Sein scheinbarer Durchmesser ist mit 44 Bogensekunden viermal größer als der der Venus. Kein Wunder, denn Jupiter ist der größte Planet im Sonnensystem. Und er hat noch einen großen Vorteil gegenüber der Venus: Jupiter ist viel länger in der Dunkelheit zu sehen, Ende April schon die ganze Nacht. So kann der Planet sein ruhiges, weißes Licht voll zur Geltung bringen. In den frühen Morgenstunden steht er zweieinhalb Handbreit hoch im Süden und ist bis in die späte Morgendämmerung sichtbar (siehe Sternkarte im folgenden Absatz). Und das ist auch die beste Zeit zur Beobachtung, denn dann sehen Sie nicht nur Jupiter.

Planetenreigen am Morgenhimmel

Ab vier Uhr morgens, Ende April schon eine Stunde eher, tauchen östlich von Jupiter noch zwei helle Planeten auf: Saturn und Mars, tief am Horizont. Anfang April lohnt es sich besonders, da bilden die beiden ein enges Duo. Mars, der kleinere, aber hellere der beiden, zieht am 2. April ganz dicht unter Saturn vorbei. Vom 1. bis zum 5. April sind die zwei Planeten keinen Fingerbreit voneinander entfernt.

Dann gibt Mars Gas und jagt davon, immer weiter nach Osten. Ende April hat er sich um anderthalb Handbreit von Saturn entfernt. Zu seinen Ungunsten, denn Mars bleibt weiter sehr tief am Horizont und ist erst spät am Morgen zu sehen. Saturn dagegen geht immer früher auf und steht Ende April um fünf Uhr schon zwei Handbreit hoch über dem Horizont in der Morgendämmerung. Mars wird dafür immer heller: Im Verlauf des Monats legt er um eine ganze Größenklasse zu und leuchtet Ende April mit einer scheinbaren Helligkeit von -0,4 mag deutlich heller als die Sterne ringsum.

Die beste Uhrzeit zur Beobachtung ist Anfang April etwa um fünf Uhr morgens. Dann ist der Himmel noch recht dunkel, Mars und Saturn sind aber schon mehr als eine Handbreit über den Horizont geklettert. Ende April, wenn es früher heller wird, gehen auch die beiden Planeten etwas früher auf, dann sind um vier Uhr morgens die Bedingungen besser - falls Sie es so früh nach draußen schaffen. Besonders lohnend ist der Anblick am Morgen des 7. und 8. April, wenn der abnehmende Mond neben Saturn und Mars steht. In den Nächten auf den 3. und 4. April ist der Mond dicht bei Jupiter, ebenso in den Nächten auf den 29. und 30. April.

Drei Planeten unseres Sonnensystems lassen sich im April überhaupt nicht blicken: Uranus zieht aus unserer Sicht gerade hinter der Sonne vorbei und steht am 18. April in Konjunktion, der Sonne genau gegenüber. Sein Nachbar Neptun hat die Konjunktion zwar schon hinter sich und geht bereits wieder vor der Sonne auf, steht aber noch so tief am Morgenhimmel, dass sein fernes, schwaches Licht nicht zu sehen ist. Merkur, der innerste Planet im Sonnensystem, ist ebenfalls nicht zu sehen. Am 1. April zieht er gerade zwischen Erde und Sonne hindurch durch seine untere Konjunktion. Ende April erreicht er zwar seinen größten westlichen Abstand zu ihr, wird aber wie Neptun dennoch nicht am Morgenhimmel sichtbar, da die Planetenebene (Ekliptik) morgens derzeit zu flach zum Horizont verläuft und der Planet zu tief im Dunst steht.