Raumsonde DART soll mit Asteroiden zusammenstoßen

In der Nacht zum Dienstag um 01.14 Uhr MESZ soll die Sonde DART (Double Asteroid Redirection Test) direkt und absichtlich auf dem Asteroiden Dimorphos krachen und auf diese Weise ein wenig aus der Bahn bringen. Das erinnert sehr an Hollywood-Filme wie "Armageddon - Das jüngste Gericht", in dem 1998 Stars wie Bruce Willis und Ben Affleck in kürzester Zeit mit einem komplizierten und gefährlichen Manöver einen direkt auf die Erde zurasenden Asteroiden zerstörten. Die rund 330 Millionen Dollar teure Mission der US-Raumfahrtbehörde NASA ist jedoch unbemannt und der Asteroid Dimorphos rast auch nicht auf die Erde zu. Nach Berechnungen der NASA stellt er derzeit keine Gefahr dar.

DART war im November 2021 an Bord einer Falcon 9-Rakete vom US-Bundesstaat Kalifornien aus ins All gestartet. Die würfelförmige und rund 610 Kilogramm schwere Sonde hat eine Kantenlänge von knapp zwei Metern, Nach rund zehn Monaten hat sie nun ihr Ziel Dimorphos erreicht. Dieser hat einen Durchmesser von rund 160 Metern und kreist wie ein Mond um den größeren Asteroiden Didymos.