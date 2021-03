EU vs. USA: Wie steht es ums Internet aus dem All?

Nicht erst die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass es bei der Digitalisierung in Deutschland hakt. Vor Kurzem hat die Opposition fünf Handlungsfelder angeprangert. Doch nicht nur Deutschland hinkt hinterher, die gesamte EU droht laut einer neuen Studie der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik im internationalen Vergleich abgehängt zu werden.

Vorreiter sind die USA mit SpaceX

Als Vorreiter in Sachen Digitalisierung beziehungsweise Internet aus dem All wird hingegen das in den USA angesiedelte Raumfahrtunternehmen SpaceX gesehen. Dessen Satelliten sind Teil des "Starlink"-Netzwerks, das SpaceX aufbaut, um Internetkonnektivität besonders für ländliche Gebiete auf der Erde zur Verfügung zu stellen. Am vergangenen Sonntag nun brachte eine SpaceX-Falcon-9-Rakete vom Kennedy Space Center der NASA aus die neueste Charge von 60 Satelliten ins All und kehrte anschließend erfolgreich zur Erde zurück. Die Mission wurde live auf YouTube übertragen und von mehreren hunderttausend Zuschauern mitverfolgt.