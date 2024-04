Nahost-Ticker: Geisel-Video der Hamas sorgt für Aufsehen

08.09 Uhr: Netanjahu nennt US-Studentenproteste "abscheulich"

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu nannte die pro-palästinensischen Proteste an verschiedenen US-Universitäten am Mittwoch in einer Erklärung "abscheulich". Der "antisemitische Mob" habe "an führenden Universitäten die Oberhand gewonnen", sagte er weiter. Die Protestierenden forderten die Vernichtung Israels und griffen jüdische Studierende und Hochschulpersonal an. Das müsse "gestoppt" werden. In den vergangenen Tagen hatten Unterstützer Israels auf mehrere antisemitische Vorfälle hingewiesen und der Columbia University und anderen US-Hochschulen vorgeworfen, Einschüchterung und Hassrede zu fördern.

07.55 Uhr: US-Repräsentantenhaus-Sprecher droht mit Nationalgarde gegen pro-palästinensische Proteste an Unis

Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, drohte mit dem Einsatz der Nationalgarde gegen pro-palästinensische Proteste an Elite-Universitäten. Er wolle Präsident Joe Biden auffordern, "Maßnahmen zu ergreifen" und warnte davor, dass die Demonstrationen eine "Zielscheibe auf dem Rücken der jüdischen Studenten" in den USA anbringen würden.

An der University of Texas in Austin waren berittene Polizisten im Einsatz. Dort riefen Studenten Slogans wie "Nieder mit der Besatzung". Die Polizei meldete mehr als 20 Festnahmen. Gouverneur Greg Abbott forderte eine schnelle Bestrafung. Die Protestteilnehmer gehörten ins Gefängnis. Auch in Los Angeles war die Polizei im Einsatz. Dort hatten Studenten auf einem Campus nach eigenen Angaben mit einer "Besetzung" begonnen. Sie riefen unter anderem die umstrittene pro-palästinensische Parole "From the river to the sea – Palestine will be free", die als Aufruf zur Vernichtung Israels verstanden wird. Die betroffene University of Southern California schloss den Campus für auswärtige Besucher. Vorlesungen und andere Aktivitäten würden jedoch fortgesetzt. Auch an anderen Universitäten in den USA, darunter Columbia, Yale, MIT, UC Berkeley, die University of Michigan und Brown, wurden Proteste gestartet.

07.25 Uhr: Bericht - Israel will Rafah in Etappen angreifen

Israel will seine angekündigte Bodenoffensive auf die Stadt Rafah laut einem Medienbericht in Etappen durchführen. Das "Wall Street Journal" berichtete unter Berufung auf ägyptische Beamte und ehemalige israelische Offiziere, Israel habe auf Druck unter anderem der USA seine anfänglichen Pläne für einen großangelegten Angriff geändert. Stattdessen wolle es schrittweise vorgehen. Das solle die Zahl ziviler Opfer begrenzen, hieß es. Am Anfang könnte eine voraussichtlich wochenlange Evakuierung von Rafah und die Unterbringung von Hunderttausenden palästinensischen Binnenflüchtlingen in Zeltstädten stehen. Israels Militär äußert sich zu seinen Einsatzplänen nicht.

07.10 Uhr: Neu veröffentlichtes Geisel-Video sorgt für Aufsehen

Das gestern veröffentlichte, rund zwei Minuten lange Video des 24 Jahre alten Hersh Goldberg-Polin sorgt für großes Aufsehen in Israel. In der von seinen Hamas-Geiselnehmern gemachten Aufnahme erhebt der Verschleppte schwere Vorwürfe gegen Israels Premier Netanjahu. Vor dessen Residenz in Jerusalem demonstrierten in der Nacht Hunderte und forderten, dass der Regierungschef mehr für die Freilassung der Geiseln unternimmt. Auch die Eltern von Goldberg-Polin verlangten eine Verhandlungslösung zur Freilassung ihres Sohnes und der restlichen Geiseln. Ein israelischer Militärsprecher erklärte, man werde jeden Stein umdrehen, um die Verschleppten zu finden.

07.02 Uhr: UN-Koordinatorin für Gaza-Hilfen warnt vor Angriff auf Rafah

Die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe im Gazastreifen, Sigrid Kaag, hat vor einem möglichen Angriff Israels auf die Stadt Rafah im Süden des abgeriegelten Küstenstreifens gewarnt. "Eine solche Aktion würde eine anhaltende humanitäre Katastrophe verschlimmern, mit Folgen für die Menschen, die bereits vertrieben sind und große Nöte und Leid ertragen müssen", sagte die Niederländerin am Mittwochabend (Ortszeit) vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Die Fähigkeit der Vereinten Nationen, Hilfe zu liefern, würde eingeschränkt.

Kaag forderte eine sichere und ungehinderte Lieferung von Hilfsgütern in das Kriegsgebiet. Israel will in Rafah die letzten dort verbliebenen Bataillone der islamistischen Hamas zerschlagen. Es verstärkt seine Truppen im Gazastreifen. Zu einer möglichen Rafah-Offensive äußert sich die Armeeführung nicht.

06.45 Uhr: Bericht - Israels Armee nicht für Massengrab in Gaza verantwortlich

Entgegen der Behauptung der islamistischen Hamas hat einem Medienbericht zufolge nicht die israelische Armee das zuletzt im Gazastreifen entdeckte Massengrab angelegt. Die "Jerusalem Post" berichtet, es habe bereits existiert, bevor israelische Soldaten an der entsprechenden Stelle nahe dem Nasser-Krankenhaus in Chan Junis im Süden Gazas am Boden gegen die Hamas vorgegangen seien. Dies zeige die Auswertung von Satellitenbildern und Filmmaterial durch namentlich nicht genannte unabhängige Analysten.

Die von der Hamas und arabischen Medien verbreiteten Behauptungen, die israelischen Soldaten hätten die Leichen von Palästinensern vergraben, um sie "zu verstecken", seien falsch, schrieb die Zeitung. Die israelische Botschaft in Genf erklärte am Dienstagabend, israelische Soldaten hätten die Leichen in dem Grab lediglich auf der Suche nach israelischen Geiseln untersucht. Der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz hatte laut dem Sender CNN auf dem Gelände 324 Leichen freigelegt, nachdem sich Israels Armee dort zurückgezogen hatte.