Faktenfuchs-Rückblick 2023: Kriege, Klimawandel, Landtagswahl

Wie groß ist Deutschlands Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen?

Ein weiterer großer Themenkomplex, der das #Faktenfuchs-Team sowie die Leserinnen und Leser 2023 beschäftigte, ist der Klimawandel. So war der Artikel über die Frage, wie viel Kohlenstoffdioxid (CO2) Deutschland zum Gesamtausstoß beiträgt, der den Klimawandel befördert, der meistgelesene #Faktenfuchs-Text im ablaufenden Jahr. Es geht dabei um eine Zahl, die immer wieder auf Demo-Plakaten oder in den Sozialen Netzwerken auftaucht, die aber irreführend ist: In Klimawandel-skeptischen Kreisen wird behauptet, Deutschlands Anteil am CO2 in der Luft betrage 0,000028 Prozent. Tatsächlich trägt Deutschland zum jährlichen menschengemachten CO2-Ausstoß laut Umweltbundesamt 1,8 Prozent bei.

Auch das mag nach wenig klingen. Experten sind sich dennoch darin einig, dass die Schlussfolgerung, Deutschland müsse oder könne nichts zum Klimaschutz beitragen, zu kurz greift. Mit seinen knapp zwei Prozent ist Deutschland der siebtgrößte CO2-Emittent weltweit. Zudem liegt der Pro-Kopf-Ausstoß in Deutschland mit acht Tonnen pro Person deutlich über dem weltweiten Durchschnitt von 4,7 Tonnen pro Person.

Dass die heutige Klimakrise nicht mit früheren Wärmephasen vergleichbar ist, interessierte unsere Leserinnen und Leser ebenfalls sehr, wie auch der Artikel, dass Windräder keine Dürren verursachen.

Corona-Themen als "Dauerbrenner"

Corona war bei der Verbreitung von Desinformation - anders als in den Vorjahren - nicht mehr das dominierende Thema. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Virus gar keine Rolle mehr gespielt hätte: Anfang des Jahres 2023 befasste sich der #Faktenfuchs etwa mit der Behauptung, Deutschland sitze auf einem "Müllberg" von Impfdosen. Tatsächlich ergaben unsere Recherchen, dass allein bis Ende Januar dieses Jahres 36,6 Millionen Corona-Impfdosen entsorgt werden mussten, weil ihre Haltbarkeit abgelaufen war.

Gemeinsam mit einer Datenjournalistin von BR24 analysierten wir eine Kampagne von Impfgegnerinnen und Impfgegnern: Unter dem Hashtag #plötzlichundunerwartet sammelten sie Todesfälle und stellten sie ohne Belege in direkten Zusammenhang mit der Corona-Impfung. Statistiken zeigen jedoch, dass die Zahl "plötzlicher" Todesfälle in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken ist.

Weitere Gesundheitsthemen: Energy-Drinks, Sonnencreme und Deo

Im Frühjahr kursierten auf TikTok und Twitter Behauptungen, regelmäßig würden Jugendliche am Konsum von Energy-Drinks sterben. Ein Blick auf die medizinischen Erkenntnisse zeigte: Energy-Drinks sind zwar ungesund, Todesfälle aber unwahrscheinlich. Die Getränke können aber, wenn andere Faktoren hinzukommen, schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Bei Menschen mit Vorerkrankungen wie Herz-Rhythmus-Störungen kann der Konsum von Energy-Drinks auch tödlich enden. Die ganze #Faktenfuchs-Recherche können Sie hier nachlesen.

Bei zwei weiteren Konsumgütern sind immer wieder Unsicherheiten seitens der Verbraucherinnen und Verbraucher zu beobachten: bei Sonnencremes und Deos. Gerade in Bezug auf Sonnenschutz kursieren einige Mythen, die wir in diesem Artikel betrachteten. So gibt es nach aktuellem wissenschaftlichen Stand keine Belege dafür, dass die Inhaltsstoffe von Sonnencremes gesundheitsschädlich sind oder gar Krebs auslösen. Auch manche Deos werden immer wieder mit der angeblichen Entstehung von Krebs in Zusammenhang gebracht - dass es dafür ebenfalls keine Belege gibt, haben wir hier recherchiert.

Und sonst so? Insekten, 15-Minuten-Städte und Künstliche Intelligenz

Der Fortschritt im Bereich der Künstlichen Intelligenz ist rasant. KI ist gerade für die Verbreiter von Desinformation ein wichtiges Instrument geworden.

Dennoch haben KI-generierte Bilder das #Faktenfuchs-Team 2023 kaum beschäftigt. Das viral gegangene angebliche Foto vom Papst im Daunenmantel haben aber auch wir uns genauer angeschaut: Es ist ein gutes Beispiel dafür, worauf man bei diesen Bildern achten kann. Die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz - gerade im Zusammenhang mit generierten Bildern - schreitet rasend schnell voran; das #Faktenfuchs-Team behält das auch weiterhin im Blick.

Wie eine Vision zur Verschwörungserzählung werden kann, hat unsere #Faktenfuchs-Recherche zu den sogenannten 15-Minuten-Städten gezeigt - der Text landete in den Top Drei der meistgelesenen #Faktenfuchs-Texte 2023: Um die Umwelt zu schonen und Städte lebenswerter zu machen, entwickelten Stadtplaner das Konzept der "15-Minuten-Stadt", in der alles, was man zum Leben braucht, in 15 Minuten erreichbar sein soll. Verschwörungsideologen vermuten dahinter jedoch "moderne Gefängnisse". Lesen Sie hier, was es mit dem Konzept konkret auf sich hat und wieso die britische Stadt Oxford ins Visier der Falschbehauptung geriet.

Wie schon 2022, als wir die Frage betrachteten, wieso Mücken manche Menschen lieber stechen als andere, prüften wir auch heuer eine Insekten-Frage: nämlich, ob Insekten Schmerz empfinden können. Die kurze Antwort: Es gibt Anzeichen dafür. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie Schmerzen empfinden können, ist laut aktueller Studien und den vom #Faktenfuchs befragten Experten hoch - es fehlen aber noch mehr Untersuchungen. Und wie bei anderen Tieren können Wissenschaftler keine absolute Gewissheit haben, dass unser Verständnis von Schmerz dem entspricht, was die Tiere empfinden.

Im Video haben wir das nochmal zusammengefasst: