Faktenfuchs: Wahlarenen mit Söder und Hartmann im Faktencheck

Zuwanderung nach Bayern

Die Behauptung :

Markus Söder, CSU: "Obwohl wir die meiste Zuwanderung haben nach Bayern, haben wir die niedrigste Kriminalitäts- und die niedrigste Arbeitslosenquote in Deutschland."

Richtig oder falsch?

Teilweise falsch, teilweise richtig. Mit der Behauptung, Bayern habe die meiste Zuwanderung, liegt Söder falsch. Die Aussagen zu Kriminalität und Arbeitslosigkeit stimmen.

Die Fakten :

Die meiste Zuwanderung nach Deutschland gab es 2022 nicht nach Bayern, sondern nach Nordrhein-Westfalen, mit rund 530.000 Zuwanderern. Der Freistaat folgt auf Platz zwei, mit rund 444.000 Zuwanderern – anders als von Söder behauptet. Das geht aus den im Juni 2023 veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Diese Zahlen beziehen sich sowohl auf die Zuwanderung von Deutschen sowie von Ausländern in die Bundesländer.

Bei der Zuwanderung von Ausländern liegt Bayern ebenfalls auf Platz zwei hinter NRW (NRW: 489.361; Bayern: 420.180). Auch bei der Zahl der diesjährigen Asylanträge (Erstanträge, von Januar bis August 2023) liegt Bayern hinter NRW auf Platz zwei (NRW: 43.432; Bayern: 31.191), wie auch schon 2022.

Dass Bayern die niedrigste Kriminalitätsrate hat, stimmt hingegen. Gemessen an der Einwohnerzahl begingen im bundesweiten Vergleich zwischen 2019 und 2022 die in Bayern lebenden Menschen am wenigsten Straftaten. Im vergangenen Jahr kamen 4.698 Straftaten auf 100.000 Einwohner, der deutsche Durchschnitt lag bei 6.762.

Mit der Behauptung, Bayern habe die niedrigste Arbeitslosenquote in Deutschland, hat Markus Söder ebenfalls recht. Laut Bundesagentur für Arbeit hat Bayern mit 3,5 Prozent bundesweit die niedrigste Arbeitslosenquote (Stand: August 2023). Der Bundesdurchschnitt liegt bei 5,8 Prozent.

Legalisierung von Cannabis

Die Behauptung:

Markus Söder, CSU: "Das Argument, es würde zu keiner Kriminalität führen, kann man in Holland sehen, wie absurd das ist. Denn in Holland war die weitgehende Freigabe bislang. Dort finden Morde auf der Straße statt von Drogenbanden. Die Tochter des Königshauses wird bedroht von solchen Drogenbanden."

Der Kontext:

Internetnutzer fragten Söder in der BR24 Wahlarena: "Wann wird Bubatz legal?" und "Wie kann man gegen eine Legalisierung von Cannabis sein und gleichzeitig in 100 verschiedenen Bierzelten Wahlkampf betreiben?" Markus Söder entgegnete darauf, dass Bierzelte "etwas anderes" seien. Die Frage nach der Kriminalität im Zusammenhang mit der Legalisierung von Cannabis wurde nicht gestellt.

Richtig oder falsch?

Diese Aussage ist verkürzt. In den Niederlanden gibt es Drogenbanden, die schwerste Straftaten begehen und offenbar auch die Kronprinzessin entführen wollten. Diese sind aber laut der NGO "The Global Initiative Against Transnational Organized Crime" hauptsächlich im Bereich von synthetischen Drogen und Heroin tätig. Die Organisierte Kriminalität habe sich in den Niederlanden aber aufgrund der Drogenpolitik ausbreiten können, sagte ein Experte.

Die Fakten:

Der Gesetzesentwurf zur teilweisen Legalisierung von Cannabis in Deutschland wurde vor rund einem Monat vom Bundeskabinett beschlossen und damit auf den Weg gebracht. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, dass der Besitz von 25 Gramm Cannabis für erwachsene Privatpersonen straffrei sein soll.

Tatsächlich sollte die niederländische Kronzprinzessin offenbar von der Drogenmafia entführt werden. Die kriminellen Gruppen kontrollieren laut Europol einen großen Teil des Kokainhandels in Europa. Sie werden zudem für das Attentat auf den Investigativ-Journalisten Peter de Vries und andere Morde verantwortlich gemacht.

Anders als häufig angenommen, sind in den Niederlanden alle Drogen verboten. Der Verkauf von höchstens fünf Gramm Cannabis (Marihuana/Haschisch) in "Coffeeshops" und der Besitz von höchstens fünf Gramm Cannabis zum Eigenverbrauch sind an strenge Auflagen geknüpft und werden nicht strafrechtlich verfolgt. Seit den 1970er Jahren dürfen die Coffeeshops Cannabis für den Eigenbedarf verkaufen.

Der Einkauf wurde nie geregelt, und das sei ein großer Fehler gewesen, schrieb der Kriminologe Robin Hofmann von der Universität Maastricht dem #Faktenfuchs auf Anfrage: "In den 70er Jahren etablierten sich in Folge der niederländischen Toleranzpolitik gegenüber Cannabis überall im Land Coffeeshops. Es entstand die sogenannte Hintertürproblematik: nach vorn ging Cannabis quasi legal an die Kunden der Coffeeshops hinaus. Zur Hintertür kam das Gras illegal hinein, da der Staat versäumt hatte, auch Anbau und Vertrieb des Cannabis zu legalisieren."

In diese Lücke seien kriminelle Netzwerke gestoßen, die Cannabis aus der Türkei und Marokko importierten. In den 1990er Jahren "sattelten diese Netzwerke vermehrt auf das profitablere Kokain um", so Hofmann. Der Kokainhandel ist ihm zufolge heute maßgeblich für den ausufernden Drogenkonflikt verantwortlich. "Kriminologen sind sich hier jedoch weitgehend einig, dass der inkonsequente Umgang mit Cannabis die Situation heute zumindest begünstigt hat", schrieb Hofmann dem #Faktenfuchs.

In den Niederlanden gibt es mehrere Drogenbanden und Mafia-ähnliche Rockerstrukturen, die in verschiedene kriminelle Märkte verwickelt sind, darunter in die Herstellung und den Handel mit synthetischen Drogen, den Waffenhandel und den Menschenhandel. Das geht aus dem Global Organized Crime Index hervor, der von der Nichtregierungsorganisation "The Global Initiative Against Transnational Organized Crime" herausgegeben wird.

Allerdings bedienen diese Banden demnach nicht die Cannabis-Drogengeschäfte, sondern sind im Bereich von sogenannten harten Drogen aktiv, die auch in den Niederlanden verboten sind. Weil der Konsum von Cannabis toleriert wird, finde "der Markt unter freiem Himmel statt und wird nicht als bedeutende Quelle lokaler Gewalt angesehen, obwohl die Lieferketten illegal und unkontrolliert sind", so die Global Initiative.

