Diese Strategien nutzen Verbreiter von Desinformation

Fakten aus dem Kontext reißen

Ein sehr weit verbreitetes Mittel, um Zweifel aufkommen zu lassen, ist es, Fakten aus ihrem Kontext zu reißen und die Leser damit in die Irre zu führen. Manche gehen dabei so weit, das Gegenteil dessen zu behaupten, was stimmt. Aus dem Kontext gerissen werden können zum Beispiel Fotos, Videos, Zahlen, Zitate, Dokumente. Der korrekte Kontext wird dabei unterschlagen - das führt in die Irre. Zu dieser Strategie gehört das Rosinenpicken: Eine Information, die in die eigene Sicht- oder Darstellungsweise passt, wird herausgegriffen. Andere Informationen, die dieser Darstellung widersprechen, werden nicht erwähnt.

Bei einem Foto kann das bedeuten, dass es zu einer anderen Zeit und/oder an einem anderen Ort aufgenommen wurde als behauptet. Oft wird das Bild - oder allgemein eine Information - dann zusätzlich in einen anderen, falschen Kontext gesetzt. In solchen Fällen sind nicht die Bilder selbst manipuliert, sondern meist ist es der Begleittext, ob geschrieben oder gesprochen, in dem die Falschbehauptung steckt.

Beispiele dafür, wie solche Bilder überprüft werden können, gibt es in diesem #Faktenfuchs oder in diesem zu den Ereignissen in Butscha. Wie man über eine Bilderrückwärtssuche Originale finden kann, steht zum Beispiel hier oder hier.