Faktenfuchs: So viel CO₂ trägt Deutschland zum Klimawandel bei

Die Zahl fand sich etwa auf der umstrittenen Erdinger Demonstration gegen das Heizungsgesetz im Juni 2023: Dort hielt ein Teilnehmer (hier rechts im Bild) ein Schild hoch, auf dem stand: "Klima Abzocke. 0,000028% CO₂ Anteil Deutschland." Die hinter der genannten Zahl stehende Rechnung ist falsch (dazu gleich mehr). Aber selbst wenn man eine sinnvolle Berechnung heranzieht, klingt das Ergebnis zunächst nach wenig - Deutschland verursacht laut Umweltbundesamt jährlich etwa 1,8 Prozent des Menschen-gemachten CO₂ in der Luft.

Auch auf Twitter finden sich die 0,000028 Prozent. Damit verbunden wird - mal explizit, mal implizit - behauptet, dass Deutschlands CO₂-Beitrag so gering sei, dass Klimaschutz hierzulande eh nichts bringe - oder beschlossene Klimaschutzmaßnahmen überzogen seien. Experten zufolge ist das ein Versuch, die deutsche Verantwortung für den Klimaschutz kleinzurechnen. Sie sagen: Die Schlussfolgerung, dass Deutschland deshalb nichts gegen den Klimawandel tun könne oder müsse, sei irreführend.

Experten: Berechnung ist "sinnlos"

Doch blicken wir zunächst auf diese irreführende Zahl: Sie gibt nicht etwa Deutschlands Anteil am jährlich vom Menschen verursachten CO₂ wieder - die bereits erwähnten 1,8 Prozent. Sondern: Die 0,000028 Prozent setzen deutsche CO₂-Emissionen in Bezug zur Luft insgesamt.

Dieser Bezug sei "sinnlos", schreibt ein Sprecher des Umweltbundesamtes dem #Faktenfuchs: Denn die Luft besteht ohnehin nur zu einem sehr kleinen Teil aus CO₂ - zu 0,04 Prozent. Entsprechend gering ist also auch der deutsche Beitrag daran - was wiederum nicht heißt, dass dieser kleine Anteil wirkungslos wäre. Denn CO₂ ist ein Spurengas und auch schon in kleinen Mengen sehr wirksam.

Mehr dazu, warum CO₂ auch schon in kleinen Mengen so wirksam ist, lesen Sie in diesem #Faktenfuchs.

Stefan Rahmstorf, der die Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung leitet, setzt der Behauptung, der CO₂-Anteil der Luft sei so gering, dass er ohnehin keine Wirkung haben könne, in einem Blog-Beitrag das folgende Argument entgegen: Wer so denke, der trinke bestimmt auch gerne einen Zyankali-Cocktail. Danach liegt der Zyankali-Anteil im Körper schließlich nur bei 0,001 Prozent. Wissenschaftlern zufolge sind allerdings schon drei Milligramm pro Kilo Körpergewicht tödlich - also 0,0003 Prozent.

Was genau Treibhausgase (wie Kohlendioxid) sind und wie der Treibhausgaseffekt funktioniert, lesen Sie hier:

CO₂-Umsatz der Natur ist klimaneutral

Auch die Natur selbst setzt CO₂ frei - nimmt dieses über sogenannte CO₂-Senken (etwa Bäume und Ozeane) aber auch wieder auf. Tatsächlich nimmt die Natur sogar mehr auf, als sie freisetzt. Dass sich der CO₂-Gehalt in der Luft in den letzten 250 Jahren stark erhöht hat, hängt daher allein mit dem Menschen zusammen - nur das “Zuviel”, das von der Natur nicht absorbiert werden kann, ist für den Klimawandel relevant.

Wer den von Deutschland verursachten CO₂-Ausstoß als Anteil der Gesamtmenge der Luft berechnet, ignoriert, dass darin zu einem Zeitpunkt X immer auch “natürliches” CO₂ enthalten ist, das im Laufe des Jahres aber wieder absorbiert wird - für den Klimawandel also keinerlei Relevanz hat. So wirkt der deutsche Anteil also noch kleiner als er ist. Um zu zeigen, welchen Anteil Deutschlands CO₂-Ausstoß am Klimawandel hat, muss man also deutsche CO₂-Emissionen als Anteil des vom Menschen verursachten CO₂ berechnen, das jährlich in die Atmosphäre hinzukommt.

Bis zur Industrialisierung blieb der CO₂-Anteil in der Atmosphäre über Jahrtausende mit maximal 280 parts per Million ("ppm" - oder 280 Moleküle CO₂ pro eine Million Moleküle Luft) relativ stabil. Seit Beginn der Industrialisierung kommt CO₂ in großen Mengen hinzu - etwa durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen wie Erdöl, Erdgas oder Kohle. Aktuellen Messungen zufolge liegt der CO₂-Wert in der Atmosphäre inzwischen bei 420 ppm. 140 ppm - etwa ein Drittel - sind laut Umweltbundesamt also vom Menschen verursacht. Der Mensch hat den natürlichen Kreislauf aus dem Gleichgewicht gebracht.