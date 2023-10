Faktenfuchs: Bilder und Videos aus Israel im Check

Altes Video- und Bildmaterial nach Krisen und Kriegen erneut zu teilen, ist eine bekannte Falschinformationsstrategie. Nicht immer geschieht das Weiterverbreiten mit der Absicht, zu schaden. Einige aber tun das, um Chaos zu säen, Vorurteile zu bestärken oder zu verunsichern.

Welche Strategien Verbreiter von Desinformation nutzen, finden Sie in diesem #Faktenfuchs-Artikel.

Auch zu Beginn des Ukraine-Kriegs kursierten in den sozialen Medien Bilder, die teils vor mehreren Jahren in anderen Zusammenhängen entstanden waren. So zeigte das Video einer Explosion nicht wie behauptet ein Kraftwerk in Luhansk in Flammen, sondern eine Explosion aus dem Jahr 2015 in der chinesischen Stadt Tianjin.

Aus dem Kontext gerissene Fotos und Videos kann man häufig mit einer Bilderrückwärtssuche entlarven. Dafür können Sie die Datei oder die URL zum Bild einfach in eine Bildersuchmaschine wie Google, TinEye oder Yandex eingeben. Es kann sich lohnen, die Ergebnisse unterschiedlicher Suchmaschinen zu vergleichen.

Mehr dazu, wie Sie Fotos und Videos selbst verifizieren können, hat der #Faktenfuchs hier zusammengefasst.

Video von Kindern in Käfigen entstand vor dem Angriff der Hamas

Ein Video zog auf TikTok und X besonders viel Aufmerksamkeit auf sich. Es zeigt fünf Kinder in einem Käfig. In dem Video ist ein lachender, Arabisch sprechender Mann zu hören. Die Aufnahme wird benutzt, um fälschlicherweise zu behaupten, die Hamas sperre israelische Kinder nach dem Angriff in Käfige.

Doch diese Bilder zeigen das nicht. Sie sind ein Beispiel dafür, wie Aufnahmen aus dem Kontext gerissen und für interessengeleitete Behauptungen instrumentalisiert werden können. Es zeigt aber auch, wie schwierig es sein kann, den tatsächlichen Zusammenhang herauszufinden, in dem Videos entstanden sind.