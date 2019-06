faktenfuchs: Warum stechen Mücken manche Menschen lieber?

Die vielen Mücken rund um den Ammersee rauben derzeit vielen die Ruhe. Gerade musste ein Fußballer sogar ins Krankenhaus, nachdem er nach eigener Zählung mindestens 460 Stiche abbekam. Der Mann sagte der Augsburger Allgemeinen, es erwische in einem Raum mit fünf Menschen und einer Stechmücke immer ihn.

It's the Körpergeruch, stupid!

Tatsächlich sind manche Menschen für Mücken attraktiver als andere. Und zwar, darin sind sich die meisten Forscher einig, durch den individuellen Körpergeruch eines jeden Menschen. Die Frage ist: Was bestimmt diesen persönlichen Duft?

Die Antwort: verschiedene Faktoren. Der grundlegendste Faktor, von dem Wissenschaftler vermuten, dass er den Körpergeruch mitbestimmt, sind die Gene.

Gene bestimmen Körperduft

Das fanden 2015 die Forscher um James Logan von der London School of Hygiene and Tropical Medicine heraus. Nach ihrer Untersuchung an eineiigen und zweieiigen Zwillingen schlossen sie, dass das Erbgut vermutlich den Körpergeruch beeinflusst. An der Studie nahmen 18 eineiige - somit genetisch weitgehend identische - und 19 zweieiige weibliche Zwillingspaare teil, deren Gene sich wie das anderer Geschwister unterscheidet. Die Mücken mochten die eineiigen Zwillinge ähnlich gern - die zweieiigen waren unterschiedlich beliebt. Welche Gene allerdings entscheidend sind, blieb bislang ungeklärt. Und ebenso welche genetisch bedingten Eigenschaften eines Menschen dann den Körpergeruch so beeinflussen, dass er für Mücken verlockend ist.

Lockt Mücken das "süße Blut"?

Eine davon könnte die erblich veranlagte Blutgruppe sein. Denn einer japanischen Studie von 2004 zufolge findet eine bestimmte Mückenart Menschen mit Blutgruppe 0 attraktiver als andere, wenn die Personen zugleich über die Haut eine entsprechende Signal-Substanz absondern. Allerdings schreiben die Forscher selbst, dass ihre Studie die These statistisch nicht besonders stark stütze, dass Mücken bestimmte Blutgruppen bevorzugen.

Der Zuckergehalt im Blut spielt jedenfalls keine Rolle, sagt Norbert Becker. Der Privatdozent an der Universität Heidelberg für Ökologie und medizinische Entomologie ist auch wissenschaftlicher Direktor der KABS, der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage am Oberrhein, und viel befragter Experte in Deutschland.

Hautduft und Atemluft zieht Mücken an - je nach Zusammensetzung

Wichtige Bestandteile des persönlichen Dufts eines Menschen sind Abbauprodukte der Fettsäuren in der Haut zu Milchsäure, Buttersäure, Aminosäuren, sagt Becker gegenüber BR24. Vor allem aber locke das Kohlendioxid der Atemluft Mücken an.

Stehen die Gerüche der Haut und des Atems insgesamt im richtigen Verhältnis zueinander, finden Mücken das attraktiv - oder auch abschreckend, wie Andreas Rose von der Regensburger Firma Biogents sagt. Der Biologe forschte früher an der Universität Regensburg und gründete dann das Unternehmen, das Mückenfallen herstellt.

Weltweit beschäftigen sich immer wieder Forscher mit Mücken und ihren Präferenzen für bestimmte Menschen - in der Hoffnung, dass man die Faktoren beeinflussen könne. Vor allem, um die Ausbreitung durch Mücken übertragbarer Krankheiten einzudämmen.

Für ihre Studien suchen sich die Forscher unterschiedliche Mückenarten aus - was die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf alle Stechmücken jeweils einschränkt. Dennoch erwiesen sich bestimmte Gruppen in den einzelnen Untersuchungen - für die jeweilige Art - als bevorzugte Mücken-Opfer, wie die Forschergruppe um Logan aus London in ihrer Zusammenfassung des Forschungsstands schreiben.