Wie prorussische Propaganda Assange und Snowden vereinnahmt

So werden Snowden und Assange immer wieder durch RT zu vermeintlichen Belegen instrumentalisiert. Sie sollen die Darstellung stützen, dass die USA oder Deutschland - oder im Fall von Assange speziell Großbritannien - keine Demokratien seien und Grundrechte unrechtmäßig eingeschränkt würden. Das beobachten neben Smirnova auch andere Experten in Deutschland, die der #Faktenfuchs gefragt hat. Bei wie vielen Unterstützern von Snowden und Assange diese Narrative jedoch verfangen, lässt sich derzeit nicht quantifizieren. Aber: "Der Antiamerikanismus ist das verbindende Element", sagt Smirnova. Und Assange spielt bei den "Querdenkern" eine deutlich größere Rolle als Snowden.

"Querdenker"-Demonstrationen nutzen Assange als Thema

Das zeigt sich auch bei einer Aktion in München am 3. Mai 2023, die derjenigen in Köln ähnelte. Personen aus dem "Querdenken"-Milieu forderten dort die Freiheit für Julian Assange. Auf einem Video der Aktion ist zum Beispiel ein Plakat zu sehen, auf dem "USA/NATO Verteidigung der Demokratie" steht - versehen mit einem Lach-Smiley als Zeichen der Ironie. Das ist ein Beispiel für antiamerikanische Slogans, wie sie für prorussische Propaganda dienlich sein können - und wie sie zu der Ideologie der "Querdenker" passen, die häufig auch in Deutschland die Pressefreiheit eingeschränkt sehen. Zensur findet in Deutschland allerdings nicht statt, und es gibt keine Sanktionen, wenn sich jemand beispielsweise regierungskritisch äußert, wie dieser #Faktenfuchs erläutert.

Assange zu instrumentalisieren für das Narrativ, dass die Pressefreiheit "im Westen" eingeschränkt sei, erinnert an ähnliche Vereinnahmungen. In manchen "Querdenker"-Gruppen wird etwa auch die Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus, Sophie Scholl, instrumentalisiert, um sich selbst als "im Widerstand" darzustellen. Das soll die eigene Position moralisch legitimieren - und zugleich den Staat delegitimieren.

Auch Snowden wird in diversen Telegram-Nachrichten in Gruppen instrumentalisiert, die dem "Querdenker"-Bereich zuzuordnen sind. Auch hier fungiert er als vermeintlicher Beleg für die dort verbreiteten Thesen. "Querdenken"-Anhängern geht es ihrer eigenen Darstellung nach wesentlich um "Freiheit".

Nicht jeder, der die USA kritisiert, verfällt prorussischer Desinformation

Antiamerikanismus spielt im russischen Infokrieg eine wesentliche Rolle. Damit Propaganda aber verfängt, muss zum Beispiel eine gewisse Bereitschaft dafür vorhanden sein. Sarah Pagung, Russland- und Sicherheitsexpertin der Körber-Stiftung, erklärt, wie Desinformation auf die Überzeugungen der Menschen wirkt: "Die Desinformation muss, damit sie übergeht in den Glauben der Menschen, auf eine gewisse Voreinstellung treffen, auf das passende Weltbild. Dann verfestigt sich diese Haltung bei dieser Minderheit." Der grundlegende Trigger sei in diesem Zusammenhang die antiwestliche Haltung; die Einstellung, fundamental gegen das System, gegen die USA, gegen die deutsche Regierung zu sein, sagt Pagung.

Dabei sei es jedoch wichtig, nicht alle Unterstützer über einen Kamm zu scheren, sagt Julia Smirnova vom ISD Germany: "Nicht alle, die sich für die Rechte von Assange oder Snowden einsetzen, teilen russische Desinformation über andere Themen." Es sei wichtig zu differenzieren: "Den Umgang mit Assange zu kritisieren, bedeutet nicht, dass man auch prorussische Narrative über den Krieg in der Ukraine übernehmen muss. Man kann sich von prorussischer Desinformation abgrenzen und sich zugleich gegen Überwachung, für Pressefreiheit und Menschenrechte einsetzen", sagt die ISD-Analystin.

Ähnliches gilt für Kritik an den USA. Auch hier sei es möglich und wichtig, zu differenzieren, so Smirnova: "Es gibt gute Gründe, um bestimmte Handlungen der USA zu kritisieren, etwa die falsche Begründung für den Irak-Krieg." Aber es gebe große Unterschiede zwischen den Vorgängen rund um den Irak-Krieg und dem russischen Überfall auf die Ukraine. “Wer die US-Unterstützung für die Ukraine als 'US-Imperialismus' abtut, übernimmt ein russisches Propaganda-Narrativ und ignoriert die Schicksale der Ukrainer und Ukrainerinnen, die sich gegen einen völkerrechtswidrigen Angriff auf ihr Land wehren", erklärt Smirnova.

Ein Problem sieht die Analystin darin, dass sich Assange und Snowden und einige ihrer prominenten Unterstützer nicht gegen die Vereinnahmung durch russische Propaganda wehren. "Diese fehlende Distanzierung hat für ihre Unterstützer und Unterstützerinnen Gewicht", sagt Smirnova.

Anfragen des #Faktenfuchs über verschiedene Wege wurden weder von Snowden noch von Assanges Anwältin und Ehefrau Stella Assange beantwortet.

Snowden bekam die russische Staatsbürgerschaft und lebt mit seiner Familie in Russland, er spricht sich nicht eindeutig gegen den Angriffskrieg aus. In den USA droht ihm ein Verfahren und in anderen Ländern die Auslieferung dorthin - eine Lage, die Kritik an Russland schwierig macht.

Ian Scott hat sich viel mit den Fällen Assange und Snowden befasst, er ist Professor für Amerikanischen Film und Geschichte an der University of Manchester. Er weist darauf hin, dass Snowden in Interviews davon spreche, dass er keine Forderungen wie "Stoppt den Krieg" stelle, weil das einer Nicht-Position gleichkomme - denn wer wolle das nicht. So schreibt es Scott, in einer Mail-Antwort an den #Faktenfuchs: "Hinter solchen Äußerungen steht aber natürlich ein delikater Balanceakt."

Denn Snowden müsse sich, so erklärt es Scott, seine Stimme bewahren: Er habe über bestimmte Elemente von Putins Autoritarismus getwittert und wolle zugleich seine kompromittierte Lage nicht verschlimmern. "Für Putin jedoch ist es gute Propaganda, Snowdens empfindliche 'Freiheit' zu bewahren - denn so lässt sich Russland als offen für verschiedene Meinungen darstellen und als Beschützer von Freiheiten, während die USA Snowden verfolgen und für lange Zeit einsperren wollen - oder das zumindest behaupten", so Scott.