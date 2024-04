Nahost-Ticker: Mindestens 27 Tote bei Luftangriff auf Rafah

11.19 Uhr: Ägyptens Premier: "Kollektive Bestrafung für Palästinenser"

Ägyptens Ministerpräsident Mustafa Madbuli hat den Krieg im Gazastreifen als "kollektive Bestrafung" für alle dort lebenden Palästinenser bezeichnet. Nicht die islamistische Hamas würde für den Terrorangriff auf Israel vom 7. Oktober bestraft, sagte Madbuli bei einer Konferenz des Weltwirtschaftsforums (WEF) am Montag in Riad. Stattdessen müssten nun "alle Palästinenser im Gazastreifen" dafür bezahlen. Die Reaktion Israels auf die Massaker vom 7. Oktober sei "unglaublich". Mehr als 80 Prozent der Gesundheitseinrichtungen in Gaza seien zerstört. Selbst bei einer Waffenruhe im Krieg würde es Jahrzehnte dauern, um das Gebiet in den Zustand von vor dem 7. Oktober zu versetzen.

11.00 Uhr: Berichte über zahlreiche Tote bei israelischen Angriffen in Rafah

Bei israelischen Angriffen in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mindestens 27 Palästinenser getötet worden. Mindestens 20 Menschen in Wohnhäusern seien in der Nacht bei verschiedenen Angriffen ums Leben gekommen, hieß es am Montag. Am Morgen seien in Rafah zudem sieben Mitglieder einer Familie bei Beschuss getötet worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Ein israelischer Armeesprecher sagte, ohne genaue Koordinaten der Vorfälle könne er sich nicht dazu äußern.

10.47 Uhr: Kassam-Brigaden greifen vom Libanon aus israelischen Armeeposten an

Die Hamas hat nach eigener Darstellung vom Südlibanon aus einen israelischen Armeeposten angegriffen. Der militärische Flügel der militant-islamistischen Gruppe, die Kassam-Brigaden, teilte am Montag mit, der Beschuss des Armeekommandos in Nordisrael am Morgen sei eine Vergeltung für im Gazastreifen begangene Massaker.

10.26 Uhr: US-Außenminister Blinken reist erneut in den Nahen Osten

US-Außenminister Antony Blinken beginnt am Montag seine siebte diplomatische Mission im Nahen Osten seit dem Angriff der Hamas und anderer Extremisten auf Israel am 7. Oktober. Unmittelbar vor Blinkens Besuch, der ihn nach Saudi-Arabien, Jordanien und Israel führt, telefonierte US-Präsident Joe Biden am Sonntag mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Einst vielversprechende Aussichten auf eine israelisch-saudische Annäherung liegen derzeit praktisch auf Eis. Grund dafür ist, dass Israel sich weigert, eine der wichtigsten Bedingungen der saudischen Seite für eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel zu berücksichtigen: die Schaffung eines palästinensischen Staates.

10.06 Uhr: Frankreich - Waffenruhe-Gespräche kommen voran

Der französische Außenminister Stephane Sejourne berichtet von Fortschritten bei den Bemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg. "Die Dinge kommen voran, aber man muss bei diesen Diskussionen und Verhandlungen immer vorsichtig sein", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters in Riad. In der saudiarabischen Hauptstadt steht ein Treffen von Außenministern westlicher und arabischer Staaten an, auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wird teilnehmen. Außerdem wird Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas erwartet.

09.43 Uhr: Israelische Nachrichtenseite: Bericht über Vorschlag zur Geisel-Freilassung

Die israelische Nachrichtenseite ynet berichtet, der jüngste Vorschlag sehe die Freilassung von 33 Geiseln im Gegenzug für mehrere hundert palästinensische Häftlinge vor. Darunter seien Frauen, auch Soldatinnen, ältere Menschen, Verletzte und "psychisch Beeinträchtigte". Die Länge der Feuerpause hänge von der Zahl der freigelassenen Geiseln ab, soll ein ranghoher israelischer Regierungsvertreter ynet gesagt haben. Die Hamas fordere die Freilassung von 50 Häftlingen für jeden Soldaten und 30 Häftlinge für jeden Zivilisten.