Faktenfuchs: Behauptungen zur Migration im Faktencheck

Aufnahmeprogramme für Geflüchtete

Die Behauptung:

Markus Söder, CSU, forderte in der ARD-Sendung "Anne Will" am Sonntag, 24.09.23, einen "Stopp von Sonderaufnahmeprogrammen, die nur Deutschland macht, ist ja tatsächlich so, dass nur Deutschland ein Sonderaufnahmeprogramm in Europa macht."

Richtig oder falsch?

Teils, teils. Söder formuliert in seiner Aussage ungenau, er spricht von "Sonderaufnahmeprogrammen". Einzigartig in der EU ist aber lediglich das Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan. Seit Beginn des Programms im Oktober 2022 kamen darüber 12 Menschen nach Deutschland. Darüber hinaus beteiligt sich Deutschland - als eines von 17 EU-Ländern - an einer Reihe von Aufnahmeprogrammen für besonders schutzbedürftige Personen.

Die Fakten:

Deutschland nimmt schutzbedürftige Menschen über spezielle Aufnahmeprogramme auf. Sie unterscheiden sich vom Asylverfahren.

Diese sind:

Resettlement-Programme, also die "Umsiedlung" von Geflüchteten aus den Erstaufnahmeländern Ägypten, Äthiopien, Jordanien, Libanon und Libyen. Das UN-Flüchtlingskommissariat schlägt Geflüchtete für diese Programme vor, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wählt dann aus. Die Resettlement-Flüchtlinge erhalten einen Aufenthaltstitel und müssen kein Asylverfahren durchlaufen.

Humanitäre Aufnahmeprogramme, zum Beispiel im Rahmen der EU-Türkei-Vereinbarung für syrische und staatenlose Schutzsuchende. Ihnen kann eine Aufenthaltserlaubnis oder ein unbefristeter Aufenthaltstitel erteilt werden. Auch hier müssen die Geflüchteten kein Asylverfahren durchlaufen.

EU-Relocation-Programme, innereuropäische Unterstützungsprogramme zur Umverteilung von Geflüchteten zum Beispiel in Griechenland und Italien oder zur Übernahme von aus Seenot geretteten Asylsuchenden.

Das Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan, für ehemalige afghanische Ortskräfte und besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen. Die Bundesregierung wählt aus, wer aufgenommen wird und eine befristete Aufenthaltsgenehmigung erhält. Das Programm läuft seit Oktober 2022.

Diese Aufnahmen sind – bis auf das Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan – nicht einzigartig in Deutschland und stehen "überwiegend im europäischen Kontext", schreibt ein Sprecher des Bundesinnenministeriums dem #Faktenfuchs per Mail. Im Jahr 2023 beteiligten sich 17 EU-Staaten an Resettlement- und humanitären Aufnahmeprogrammen. Das Prinzip: Die Staaten entscheiden selbst, wen sie aufnehmen wollen. Das unterscheidet die Aufnahmeprogramme auch vom Asyl. Das Recht auf Asyl ist im Grundgesetz verankert. Die Aufnahmeprogramme seien kein Ersatz für reguläre Asylverfahren, wird auf einer Infoseite der Caritas erläutert, sondern "ergänzen diese in akuten Notsituationen."

Das Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan ist eine Initiative der Bundesregierung. Andere EU-Staaten setzen derzeit kein vergleichbares Programm um – sie nehmen aber, wie zum Beispiel Irland, auch afghanische Staatsangehörige über andere Programme auf.

Das Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan ist offenbar das "Sonderaufnahmeprogramm", das Söder meint. Auf Nachfrage des #Faktenfuchs bei der Staatskanzlei verweist ein Sprecher auf dieses Programm. Darauf bezogen hat Söder recht – es gibt kein vergleichbares Programm in anderen EU-Staaten. Aber Söder spricht in Interviews in diesem Zusammenhang öfter im Plural, also von "Sonderaufnahmeprogrammen". Es gibt jedoch kein weiteres Programm dieser Art – von "Sonderaufnahmeprogrammen" kann also keine Rede sein.

Seit Start des Bundesaufnahmeprogramms für Afghanistan im Oktober 2022 kamen zwölf Menschen aus Afghanistan nach Deutschland, schreibt ein Sprecher des Bundesinnenministeriums dem #Faktenfuchs per Mail. Deutschland hatte mehr als 44.000 besonders gefährdeten Afghaninnen und Afghanen und "berechtigten Familienangehörigen" eine Aufnahme in Deutschland in Aussicht gestellt. Wegen Sicherheitsbedenken wurde das Aufnahmeprogramm zwischenzeitlich gestoppt. Seit Juni 2023 läuft es wieder. Ausgewählt werden die Afghanen laut dem Sprecher des Bundesinnenministeriums "gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Organisationen", etwa Nichtregierungsorganisationen. In diesem Punkt unterscheidet sich das Aufnahmeprogramm zum Beispiel von Resettlement-Programmen. Dort wählt das UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR aus, welche schutzbedürftigen Personen infrage kommen.