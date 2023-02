Faktenfuchs: Gut die Hälfte der Geflüchteten von 2015 arbeitet

Etwa 55 Prozent der Geflüchteten von 2015 sind erwerbstätig

Geringere Bildung, kaum deutsche Sprachkenntnisse - die Voraussetzungen der Geflüchteten für die Integration in den Arbeitsmarkt seien schwierig gewesen, sagt Herbert Brücker im Interview mit dem #Faktenfuchs. Dennoch: “Dieses Bild, das viele Menschen haben, dass die große Zahl dieser Menschen keiner Arbeit nachgeht, ist nicht richtig. Etwa 55 Prozent der Geflüchteten sind heute erwerbstätig.” Herbert Brücker ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Humboldt-Universität Berlin und leitet den Forschungsbereich Migration, Integration und Internationale Arbeitsmarktforschung am IAB, dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg.

Seit 2016 forscht Brücker zur Fluchtbewegung von 2015 und führt mit seinem Team jährlich eine repräsentative Haushaltsbefragung von mehreren Tausend Geflüchteten durch: die sogenannte IAB-BAMF-SOEP-Befragung.

Inzwischen wurden laut Brücker 8.400 erwachsene Geflüchtete, die zwischen 2013 und 2016 nach Deutschland zugezogen sind, wiederholt befragt und ihre Aussagen mit Sozialversicherungsdaten der Bundesagentur für Arbeit abgeglichen. Die Befragung, die Herbert Brücker leitet, wurde dem #Faktenfuchs auch von der Bundesagentur für Arbeit und dem ifo-Institut für Wirtschaftsforschung als bedeutende Quelle zur Thematik genannt.

Die Erwerbstätigenquote von 55 Prozent, die Brücker nennt, bezeichnet den Anteil der Erwerbstätigen unter den Geflüchteten im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren. Aufgrund von Ausbildung, Elternzeit oder Arbeitslosigkeit liegt die Erwerbstätigenquote auch in der einheimischen Bevölkerung niemals bei 100 Prozent. Im Jahr 2021 betrug sie unter Bundesbürgern 75,8 Prozent, war also rund 20 Prozentpunkte höher.

Allerdings sei bei den Geflüchteten die Integration in den Arbeitsmarkt noch nicht abgeschlossen und die Erwerbstätigenquote werde künftig noch ansteigen, so Brücker: "Realistischerweise kommen wir wahrscheinlich nach zehn bis fünfzehn Jahren irgendwo in einer Größenordnung zwischen 60 und 65 Prozent raus.”

20 Prozent der Geflüchteten sind inaktiv

Im Umkehrschluss sind bis heute also 45 Prozent der 2015 nach Deutschland Geflüchteten noch nicht im Arbeitsmarkt angekommen. Insbesondere Frauen sind laut der IAB-Befragung deutlich seltener erwerbstätig. Während etwa 60 Prozent der geflüchteten Männer arbeiten, sind es laut Brücker bei den Frauen nur 25 bis 30 Prozent.

Manche Geflüchtete seien in Sprach- oder Integrationskursen, ein anderer Teil in Weiterbildungsmaßnahmen, Ausbildung oder Elternzeit und Mutterschutz, erklärt Brücker. Aber: “Wir gehen davon aus, dass etwa 20 Prozent inaktiv sind, also keiner aktiven Tätigkeit nachgehen, dass aber etwa 80 Prozent aktiv sind.” Neben Bildung und Sprachkenntnissen würden etwa auch Erkrankungen die Arbeitsmarktchancen beeinflussen, so Brücker. Zudem dürfe man sich die 20 Prozent nicht als feste Gruppe vorstellen. “Sehr viele Personen nehmen jedes Jahr eine Beschäftigung auf, aber auch sehr viele verlassen sie wieder.”

60 Prozent der erwerbstätigen Geflüchteten arbeiten als Fachkräfte

Die Qualität der Beschäftigung ist laut Brücker gut: Ein Großteil der Geflüchteten sei nicht in Minijobs, sondern in sozialversicherungspflichtigen Jobs beschäftigt. Knapp 60 Prozent der arbeitenden Geflüchteten sind laut Brücker als Fachkräfte tätig, obwohl viele keine abgeschlossene Berufsausbildung oder kein abgeschlossenes Hochschulstudium haben. “Es waren aber 75 Prozent vor dem Zuzug erwerbstätig und das häufig auch in qualifizierten Berufen.” Vor allem im Dienstleistungssektor mit Transport- und Baugewerbe, Handel, Gastronomie, Reinigungsgewerbe und Sicherheitsdiensten hätten viele Geflüchtete in Deutschland Arbeit gefunden: “Branchen, wo man nicht so auf die formale Berufsausbildung schaut”, so Brücker.

Geringere Verdienste, viel Leiharbeit

Die Verdienste der Geflüchteten seien bislang vergleichsweise gering, oft im Niedriglohnbereich. Das sei aber normal zu Beginn des Integrationsprozesses. Die Verdienste würden dann im Zeitverlauf ansteigen, so Brücker. “Zum Teil hängt das auch am Alter, weil die Geflüchteten noch sehr jung sind. Auch junge Menschen bei uns verdienen sehr viel schlechter als ältere Menschen.” Zum Teil liege es aber auch an den ausgeübten Tätigkeiten und an Arbeitsverhältnissen wie Leih- und Zeitarbeit.

Fluchtmigration verursacht Kosten

Unterbringung, Grundsicherung und Integrationsmaßnahmen: Fluchtmigration koste den Staat zunächst einmal Geld, sagt Herbert Brücker. “Realistisch fiskalisch - nicht gesellschaftspolitisch - ist von einem Nettoverlust für die Bilanz des Sozialstaats auszugehen.”

Der Ökonom hat gemeinsam mit anderen Forscherinnen und Forschern vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und dem IAB die Wirkungen der Flüchtlingszuwanderung des Jahres 2015 auf Gesamtwirtschaft und Staatshaushalt analysiert und die Folgen simuliert. Die Berechnung sei sehr schwierig, fuße auf vielen Annahmen und Schätzungen. Nicht alle Faktoren lassen sich laut Brücker berücksichtigen.

Ein klares Ergebnis der Simulation sei aber: Vor allem in den ersten Jahren nach Ankunft der Geflüchteten liegen die Ausgaben für Geflüchtete deutlich über den Einnahmen durch Steuern und Sozialbeiträge. Laut Brückers Simulation ergab sich 2016 für die 2015 nach Deutschland geflüchteten Menschen per Saldo ein Defizit von 6,3 Milliarden Euro. Bis 2020 sank das Defizit auf jährlich 2,3 Milliarden Euro. Bis 2030 wird es laut Simulation weiter auf rund eine Milliarde Euro jährlich sinken. Im Simulationszeitraum von 2015 bis 2030 kostet Fluchtmigration den Staat also mehr Geld, als durch die Integration der Geflüchteten in den Arbeitsmarkt wieder reinkommt.

Gemessen am Bruttoinlandsprodukt seien die Kosten jedoch moderat, erläutert Brücker das Ergebnis der Simulation. So entsprechen sie laut Brücker im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2030 einem Betrag von 26 Euro pro Einwohner und Jahr.

Dabei ist zu beachten, dass manche Asylsuchende das Land auch wieder verlassen und dass Geflüchtete in Deutschland auch Kinder bekommen. Kosten für Kindergeld, Kinderbetreuung und Bildung sind entsprechend in der Simulation berücksichtigt. Dass die Kinder der Geflüchteten später vermutlich auch zu steuerzahlenden Erwachsenen werden, ist anzunehmen, die möglichen Erträge liegen aber außerhalb des Simulationszeitraums.

Mit einer besseren Integration Geflüchteter können die Kosten außerdem gesenkt werden, so Brücker. Investitionen in die Integration lohnen sich also für den deutschen Staat, wie im Laufe dieses #Faktenfuchs noch deutlich werden wird.

Arbeitsmarktintegration: Schneller als in den 1990er Jahren

Generell sei die Integration in den Arbeitsmarkt positiv zu bewerten, so Brücker - vor allem im Vergleich mit früheren Integrationsprozessen Deutschlands. So kamen Anfang der 1990er Jahre infolge der Krise auf dem Balkan und des Jugoslawienkriegs schon einmal viele Geflüchtete nach Deutschland. Allein 1992 wurden 438.191 Asylerstanträge gestellt.

Unter den seit den frühen 1990er Jahren bis zum Jahr 2013 zugezogenen Geflüchteten hatten fünf Jahre nach dem Zuzug 44 Prozent eine erste Arbeit gefunden - rund neun Prozentpunkte weniger als bei den Geflüchteten von 2015. Zu diesem Schluss kommt eine weitere Analyse von Herbert Brücker am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.

Die Gründe dafür, dass Geflüchtete heute schneller im Arbeitsmarkt ankommen, seien vielschichtig, sagt Holger Bonin, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Kassel und Forschungsdirektor des Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) im Interview mit dem #Faktenfuchs. Der Staat habe in den 1990er Jahren weniger für die Integration getan. So wurden Integrationskurse etwa erst 2005 im Rahmen des Zuwanderungsgesetzes eingeführt und standen zunächst nur Geflüchteten mit Schutzstatus offen. Asylbewerber, deren Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, können erst seit dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz, das im Oktober 2015 in Kraft trat, Integrationskurse besuchen.

Viele Geflüchtete aus dem ehemaligen Jugoslawien kehrten Ende der 1990er Jahre in ihre Heimat zurück, auch wegen finanzieller Anreize, die es damals vom Staat gab. Die meisten Geflüchteten, die 2015 nach Deutschland kamen, kamen aus dem seit 2011 vom Bürgerkrieg geprägten Syrien und aus Afghanistan. Für sie sei eine Rückkehr in ihre Heimat keine Option gewesen, so Bonin.

Investition in Integration lohnt sich

Es sei daher richtig gewesen, Geflüchteten leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen und Integrationskurse anzubieten, auch wenn es davon am Anfang schlicht zu wenig gegeben habe, sagt Bonin. Der Ökonom hat verschiedene arbeitsmarktpolitische Integrationsmaßnahmen wie Aktivierungsmaßnahmen, Sprach- und Integrationskurse, aber auch Ausbildungen und Weiterbildungen evaluiert.

Das Ergebnis: Sie waren mehrheitlich wirksam und führten dazu, dass Geflüchtete schneller eine Arbeit fanden, abgesehen von wenigen Maßnahmen, wie etwa Ein-Euro-Jobs, die sich nicht positiv ausgewirkt hätten. Laut dieser Studie des IAB lohnen sich Investitionen in die Integration letztlich auch für den deutschen Staat.

Denn was der Staat etwa in Sprachkurse investiert, bringt demnach sehr viel höhere Erträge in Form späterer Steuerzahlungen und Rentenbeiträge. “Das amortisiert sich praktisch sofort, weil nach der Beendigung dieser Sprachkurse die Beschäftigungsquoten um zehn Prozentpunkte höher sind, oder noch höher. Die Investition in Sprache, in Bildung und Ausbildung, die rechnet sich ganz sicher für den deutschen Staat”, sagt Herbert Brücker.

Laut Holger Bonin hängt ein Teil des heutigen Integrationserfolgs aber auch damit zusammen, dass der Arbeitsmarkt 2015 sehr aufnahmefähig war. Seit 2009 war die Arbeitslosenquote nahezu kontinuierlich gesunken - bis 2020, dem ersten Corona-Jahr. “Wenn wir in einer Wirtschaftskrise gewesen wären zu dem Zeitpunkt, dann wäre das wahrscheinlich nicht so gut verlaufen”, sagt Bonin.

Corona-Pandemie bremste Arbeitsmarktintegration vorübergehend

Die Pandemie hat laut beider Experten die Arbeitsmarktintegration vorübergehend ausgebremst und die Integration um ein bis anderthalb Jahre zurückgeworfen. “Wir schätzen, dass die Beschäftigungsquoten heute etwa vier, fünf Prozentpunkte höher wären, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte”, sagt Herbert Brücker. Durch die Beschäftigung in Leiharbeit oder befristeten Verhältnissen und Branchen wie der Gastronomie seien Geflüchtete überdurchschnittlich von Entlassungen betroffen gewesen. Nach Ende der Lockdowns seien sie aber auch sehr schnell wieder eingestellt worden, so Brücker.

Erwerbstätigkeit von Syrern und Afghanen: Richtige Daten in falschem Zusammenhang

Auch der AfD-Bundestagsabgeordnete Dennis Hohloch teilte im November 2022 auf Twitter eine Texttafel, auf der er sich - unter Bezug auf die Staatsbürgerschaftsreform - darüber empört, dass die Bundesregierung die Staatsbürgerschaft nun “verschenke”. “2,9 Millionen (illegale) Migranten seit 2014” seien der Bundesregierung noch nicht genug, schreibt Hohloch. Im Tweet-Text zur Tafel schreibt Hohloch: “65% der #Syrer sind arbeitslos. Bei den #Afghanen sind es 55%.” Er stellt damit mehrere Behauptungen nebeneinander. Auch hier soll die Botschaft sein: Der Großteil der Migranten sei arbeitslos. Das stimmt nicht, wie dargelegt.