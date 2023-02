Faktenfuchs: Wie Impfgegner Todesfälle instrumentalisieren

Warum können sich die Falschmeldungen so weit verbreiten?

Was auch auffällt: Ab einem gewissen Zeitpunkt beginnen die Impfgegner gezielt, Todesfälle zu sammeln. Auf Social Media und auf Webseiten werden lange Listen angelegt, in denen sie vermeintlich auffällige Todesanzeigen zusammentragen. So entsteht der falsche Eindruck, diese Todesfälle hätten seit Beginn der Impfkampagne auffällig zugenommen.

Die Psychologin Lotte Pummerer glaubt nicht, dass dahinter immer böser Wille stecken muss. Viele Menschen seien verunsichert in Bezug auf die Corona-Impfungen. Es sei ein natürlicher Mechanismus, in einem solchen Fall "andere schützen zu wollen". Das Problem liege eher darin, welche Informationen Menschen heranziehen, um das Risiko einer Entscheidung zu bewerten: "Wir versuchen die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses abzuschätzen, indem wir durchgehen, wie oft das Ereignis in letzter Zeit vorgekommen ist", so Pummerer.

Diese - ohnehin subjektive - Risikoabschätzung werde nun durch die Mechanismen sozialer Medien noch weiter verzerrt, sagt Pummerer: "Wenn der Algorithmus merkt, ich interessiere mich für diese Todesfälle, dann spielt er mir vielleicht auch häufiger solche Todesfälle in die Timeline. Intuitiv denke ich, dass die Todesfälle gestiegen sind, weil ich mich schneller an einen Fall erinnern kann."

Ganz oben auf der erwähnten Webseite, auf der Impfgegner seit Beginn der Impfkampagne "plötzliche und unerwartete" Todesfälle sammeln, haben die Verfasser einen Hinweis gesetzt: “Ob die gelisteten Fälle in unserer Datenbank im Vergleich zu den Jahren vor 2021 zugenommen haben, können nur Behörden und Statistiker objektiv feststellen. Wir fordern daher die zuständigen Behörden im Sinne der Gesundheit der Bevölkerung zu einer Untersuchung der statistischen Entwicklung auf.”

Die Daten gibt es längst.