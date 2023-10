Faktenfuchs: Keine Belege für Hamas-Waffen aus der Ukraine

Darum geht's:

In einem Video werden Sturmgewehre gezeigt. Ein Mann bedankt sich in der Tonspur, die über dem Video liegt, bei ukrainischen Behörden für die Waffen.

Ein Waffenexperte sagt, dass es sich bei den Waffen in dem Video um Beutewaffen handele. Ein Militärexperte spricht von "russischer Desinformation".

AfD-Politiker und der russische Ex-Präsident verbreiten das Video

Seit dem Angriff der Hamas auf Israel verbreiten sich in den sozialen Netzwerken zahlreiche Videos und Bilder, die angeblich aus dem aktuellen Konflikt stammen sollen. Vieles davon ist falsch, aus dem Zusammenhang gerissen oder kann nicht belegt werden. So auch eine Behauptung, die offenbar seit dem 7. Oktober 2023 in sozialen Netzwerken verbreitet wird: Waffen, die westliche Länder an die Ukraine geschickt haben, seien bei der Terrormiliz Hamas im Gazastreifen gelandet. Als angeblicher Beweis wird dazu oft ein Video gepostet.

In diesem elf Sekunden langen Clip sind verschiedene Waffen und Munitionskisten zu sehen. Das Video ist mit einer Tonspur unterlegt. Auf dieser ist ein Mann zu hören, er spricht Hocharabisch. Der #Faktenfuchs hat einen arabischen Muttersprachler den Text übersetzen lassen. Die Aussprache des Mannes lässt laut der Einschätzung des Muttersprachlers keinen Rückschluss auf seine Herkunft zu. Der Mann in dem Video sagt: "Wir danken den ukrainischen Behörden, dass sie uns diese Waffe verkauft haben. Wir werden diese Waffe gegen eure Feinde einsetzen. Wir werden sie gegen Israel einsetzen".

Die früheste Verbreitung fand der #Faktenfuchs in Telegram-Gruppen am 07. Oktober 2023. An diesem Tag griffen die islamistischen Hamas-Terroristen vom Gazastreifen aus Israel massiv in der Luft, am Boden und vom Meer aus an.

Das Video wird seitdem von verschiedenen Kanälen in sozialen Netzwerken geteilt. So kommentierte ein AfD-Bundestagsabgeordneter das Video auf X, vormals Twitter, mit den Worten: "Wir haben immer gewarnt: Wo verbleiben die vom Westen gelieferten Waffen aus der Ukraine? Hier bedankt sich die Hamas dafür. #Israel".

Ein Reporter einer staatlichen russischen Medienholding kommentierte das Video auf einer Propagandaplattform und behauptete, dass schon lange bekannt sei, dass die Ukrainer die gelieferten Waffen verkaufen würden.

Auch Eva Herman, die bis 2006 Tagesschau-Sprecherin war und sich zuletzt in Querdenker-Kreisen einen Namen gemacht hat, teilte einen Artikel zum Thema auf Telegram. In diesem heißt es in Bezug auf das Video, die Ukraine sei ein "Schwarzmarkt-Drehkreuz für westliche Waffen".

Und auch der ehemalige russische Ministerpräsident und Putin-Vertraute, Dmitri Medwedew, verbreitete das Narrativ und schrieb auf X: "Die dem Nazi-Regime in der Ukraine übergebenen Waffen werden nun aktiv gegen Israel eingesetzt." Medwedew ist seit 2020 stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrats.

Doch das Video ist kein Beleg dafür, dass die Waffen aus der Ukraine stammen.