Nahost-Ticker: Netanjahu will "bis zum Sieg" über Hamas kämpfen

06.33 Uhr: Netanjahu - Israel wird "bis zum Sieg" weiterkämpfen

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat inmitten wachsender internationaler Kritik am Vorgehen im Gazastreifen bekräftigt, sein Land werde "bis zum Sieg" über die Hamas weiterkämpfen. "Nichts wird uns stoppen", sagte Netanjahu in einer Videobotschaft. Er sage dies auch angesichts des "internationalen Drucks", fügte Netanjahu hinzu: "Wir machen bis zum Ende weiter, bis zum Sieg, nichts weniger als das." Außenminister Eli Cohen bekräftigte, Israel werde den Krieg gegen die islamistische Palästinenserorganisation Hamas "mit oder ohne internationale Unterstützung" fortsetzen.

06.14 Uhr: Israels Militär - Hamas nutzt Zivilisten als menschliche Schutzschilde

Angesichts der wachsenden Kritik an den zahlreichen zivilen Opfern der Militäroffensive im Gazastreifen haben die israelischen Streitkräfte der islamistischen Hamas erneut vorgeworfen, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. "Unsere Truppen haben große Waffendepots und Tunnel in mehreren Schulen gefunden. Sie haben sogar versteckt in einem Teddy-Bären ein Scharfschützengewehr entdeckt", sagte Militärsprecherin Keren Hajioff. "In einer Moschee haben wir ein Gelände für das Trainieren mit Panzerbüchsen ausfindig gemacht."

01.18 Uhr: Israels Militär - Hamas feuert Raketen aus humanitärer Zone ab

Die islamistische Hamas feuert nach Angaben der israelischen Streitkräfte weiterhin Raketen aus der von Angriffen ausgenommenen "humanitären Zone" im Gazastreifen ab. Seit der Einrichtung der Schutzzone für Zivilisten am 18. Oktober seien aus dem Gebiet rund um die Ortschaft Al-Mawasi an der Mittelmeerküste 116 Raketen auf Israel abgeschossen worden, teilte das Militär mit. 38 Geschosse seien innerhalb des Gazastreifens eingeschlagen. "Die Hamas nutzt die humanitäre Zone weiterhin, um terroristische Aktivitäten auszuüben und bringt damit das Leben von Zivilisten im Gazastreifen und in Israel in Gefahr", heißt es in der Mitteilung der Streitkräfte.

01.14 Uhr: Trümmer von Gaza-Rakete fallen mitten in israelischen Supermarkt

Ein großes Trümmerteil einer von Israels Luftabwehr abgefangenen Rakete aus dem Gazastreifen ist mitten in einen Supermarkt der Küstenstadt Aschdod gekracht. Auf den Bildern einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie das etwa zwei Meter lange, schwere Metallrohr die Decke des Gebäudes durchschlägt und zusammen mit Dachtrümmern in die Auslagen stürzt. Zum Glück sei niemand verletzt worden, weil Kunden und Angestellte des Geschäfts in die Schutzräume gegangen seien, schrieb der Leiter des Supermarktes auf der Plattform X. Aschdod liegt rund 30 Kilometer nordöstlich des Gazastreifens.

00.43 Uhr: Trittin warnt Israel vor Verlust von internationaler Unterstützung

Der außenpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Jürgen Trittin, hat Israel zu einem Kurswechsel im Gazakrieg aufgerufen. "Wir stehen klar an der Seite Israels", sagte Trittin den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Israel müsse aber verstehen, dass es gerade dabei sei, immer mehr Unterstützung zu verlieren. "Das müssen wir verhindern", sagte Trittin, nachdem die UN-Vollversammlung am Dienstag mit breiter Mehrheit in einer Resolution eine sofortige humanitäre Waffenruhe im Gazastreifen gefordert hatte. "Denn es braucht diese Unterstützer, um eine nachhaltige Lösung des Konflikts zu erreichen."

Wichtig sei deshalb, dass Israel bei der Ausübung seines Rechts auf Selbstverteidigung das Völkerrecht einhalte, mahnte Trittin. "Dazu passen die ausufernde Siedlergewalt im Westjordanland nicht, dazu passt vor allem nicht, dass die Menschen in Gaza nicht mehr versorgt werden können. Dafür braucht es mehr offene Grenzübergänge und auch humanitäre Kampfunterbrechungen."

00.03 Uhr: Zehntausende Palästinenser infolge des Gaza-Kriegs arbeitslos

Noch eine Folge des Kriegs im Gaza-Streifen: Vor dem 7. Oktober hatten zehntausende Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland eine Genehmigung, mit der sie in Israel arbeiten konnten. Das Einkommen durch Arbeit, meist auf dem Bau oder in der Landwirtschaft, hat viele Familien ernährt. Doch seit Beginn des Gaza-Kriegs kommen die palästinensischen Arbeiter aus Sicherheitsgründen nicht mehr über die Grenze. Sie fehlen nun in der israelischen Wirtschaft, doch es gibt in der Regierung bisher keine Mehrheit dafür, die Menschen wieder nach Israel zu lassen.