Wie einige Finanz-Youtuber Verschwörungstheorien bedienen

Bekannte Figuren der verschwörungsideologischen Szene als Gesprächspartner

Zum Erfolg verhelfen den Youtubern laut Holnburger auch die Gesprächspartner, die als “Pseudo-Experten” auftreten. “Sie geben den Videos einen vermeintlichen Anstrich von Seriosität, den sie nicht haben”.

Hier geht es zum #Faktenfuchs: Was macht einen Experten zu einem Experten?

Regelmäßige Gäste auf einigen Kanälen sind Personen wie der Ökonom Max Otte, der Autor Ernst Wolff oder Daniele Ganser. Der Verschwörungstheorie-Experte Michael Butter bezeichnete Ganser in seinem 2015 erschienenen Buch “Nichts ist wie es scheint. Über Verschwörungstheorien” als "bekanntesten Verschwörungstheoretiker des deutschsprachigen Raums".

Der bayerische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle sagte dem BR Ende Dezember 2022: "Herr Ganser nennt sich Publizist und Historiker, aber er ist ein Agitator, der im Dunstfeld der gängigen Verschwörungstheorien agiert, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg eine einseitige Russland-blinde Form der Argumentation findet und sich in rechtslastigen bis rechtsextremen Kreisen bewegt".

Otte war Bundesvorsitzender des Vereins “Werteunion” und ist in den vergangenen Jahren durch verschwörungsideologische Thesen in den sozialen Netzwerken aufgefallen. Michael Blume, Antisemitismusbeuftragter von Baden-Württemberg, schrieb 2021 in einem Gastbeitrag auf “Zeit Online”, Otte behaupte “die Existenz weltweiter Verschwörungen” etwa im Hinblick auf die Corona-Pandemie und einer angeblich geplanten Abschaffung des Bargelds.

Antisemitische Codes und Verschwörungsmythen

Wolff veröffentlicht Bücher und publiziert auf sogenannten Alternativmedien bereits seit Jahren immer wieder Verschwörungserzählungen zu ökonomischen und finanzpolitischen Themen. In einem Video von “Kettner Edelmetalle” spricht Wolff von “alten Bankiersfamilien”, die ihren Reichtum vor der Öffentlichkeit versteckten und im Hintergrund die Fäden zögen.

“Solche Begriffe, wie auch ‘Globalisten’ oder ‘Hochfinanz’, lassen sich als strukturell antisemitisch oder antisemitische Chiffren identifizieren”, sagt Verschwörungsideologie-Experte Holnburger. Da man auch in der Szene nicht mehr offen von ‘jüdischer Weltverschwörung’ spreche, würden solche Codes oder Chiffren verwendet, gemeint sei aber dasselbe. Am Ende würden antisemitische Verschwörungserzählungen bedient.

“Wir sehen, dass der Antisemitismus zunimmt. Hintergrund ist auch die größere Verbreitung solcher Verschwörungserzählungen.” Er verweist auf die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, laut der rund 20 Prozent der Deutschen offen für Verschwörungserzählungen sind.

Dass die Behauptungen und Verschwörungstheorien nicht konkret erzählt werden, sondern lediglich stichwortartig erwähnt, umschrieben oder angedeutet werden, sei typisch, sagt der Amerikanist und Verschwörungstheorie-Forscher Michael Butter von der Universität Tübingen im Gespräch mit dem #Faktenfuchs.

“Es geht darum, die Leute, bei denen so etwas Anschluss findet, anzulocken. Jeder denkt sich dann halt das da rein, was er oder sie möchte.” Es handele sich um eine “strategische Offenheit in der Kommunikation”.

Holnburger bezeichnet das als “dog whistle”, also als Hundepfeife. Gemeint sind Begriffe, die nur bestimmte Menschen als Code für etwas verstehen und dementsprechend einordnen. Man wolle damit Verbundenheit schaffen und die Menschen in eine bestimmte Richtung lotsen. “Bei jemandem, der nicht aus dem Milieu kommt, geht so etwas hingegen unter."