Faktenfuchs: Grüner Strom – billiger oder teurer?

Timo Kern, Leiter Energiesysteme und Märkte bei der FFE, geht davon aus, dass der Bedarf für Speicherlösungen den Kostenvorteil der Erneuerbaren in einem Stromnetz der Zukunft womöglich etwas schmälern wird. Er vermutet dennoch, dass der Strompreis tendenziell mit einem höheren Anteil Erneuerbarer in Zukunft günstiger werden wird. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch der Think Tank EPICO Klimainnovation in einer Studie aus dem Jahr 2021. Geschäftsführer Bernd Weber fasst die Prognosen im Gespräch mit dem #Faktenfuchs so zusammen: Insgesamt würden die Preise am Strommarkt aufgrund des großen Anteils der erneuerbaren Energien sinken. Es werde aber auch Phasen geben, wo nicht genügend Erneuerbare zur Verfügung stehen. In diesen Momenten würden die Preise dann rasant hochgehen - weil der Preis am Strommarkt immer vom teuersten Kraftwerk gesetzt wird. Wenn das zum Beispiel Wasserstoffkraftwerke oder andere Speicher-Technologien sind, könnten die Preise in diesen Stunden deutlich höher sein: "Das heißt, wir bekommen einen Strommarkt, in dem alles volatiler wird."

Fazit:

Strom aus erneuerbaren Energiequellen ist in der Erzeugung heute schon günstiger als Strom aus fossilen Brennstoffen. Insofern ist die Aussage auf dem Plakat der Grünen richtig. Hinzu kommt, dass jede Stromart auch verdeckte Folgekosten enthält - etwa für Gesundheits-, Klima- und Umweltschäden - die nicht vom Erzeuger bezahlt werden. Rechnet man diese zu den eigentlichen Herstellungskosten hinzu, schneiden die Erneuerbaren im Vergleich zu Strom aus fossilen Brennstoffen noch besser ab.

Richtig ist aber auch, dass die Erneuerbaren den Strombedarf in Deutschland heute noch nicht alleine decken können. Eine umfassende Antwort müsste also auch die Kosten beinhalten, die die Verbraucher in Zukunft für die Speicherung von erneuerbarem Strom zahlen und die Kosten für den Netzumbau, der aufgrund der Energiewenden nötig wird. Diese Kosten lassen sich heute noch nicht seriös beziffern. Experten gehen aber davon aus, dass die Stromkosten für Verbraucher mit einem steigenden Anteil Strom aus Erneuerbaren auf lange Sicht eher sinken werden - der Strompreis zugleich aber auch dynamischer und volatiler wird als derzeit.