Faktenfuchs: Können Insekten Schmerz empfinden?

Schmerz ist eine Empfindung

Das, was Menschen als Schmerz bezeichnen, ist eine Empfindung. Doch dieses Empfinden zu erforschen ist schwierig, denn es ist nur schwer messbar und jedes Lebewesen empfindet unterschiedlich intensiv. "Schmerzempfindung ist natürlich grundsätzlich erst mal etwas Subjektives, sodass wir selbst bei dem nächsten Menschen nie genau wissen, wie derjenige die Schmerzen empfindet", sagt Lars Chittka im Gespräch mit dem #Faktenfuchs. Er ist Biologe und Entomologe, also Insektenforscher, an der Queen Mary University of London. Zahlreiche Wissenschaftler definieren Schmerz im Rahmen ihrer Forschung als eine negative subjektive Erfahrung, die das Gehirn generiert. In der Regel ist körperlicher Schmerz verbunden mit verletztem oder potentiell verletztem Gewebe.

Die Insekten-Neurobiologin Meghan Barrett von der California State University Dominguez Hills schildert in einem Interview mit dem #Faktenfuchs die Herausforderungen bei der Untersuchung von Schmerz: "Wir kennen nicht einmal die genauen neuronalen Zusammenhänge von Schmerz beim Menschen", sagt sie. Die Forscher wissen also noch nicht mit Sicherheit, wie das menschliche Gehirn das subjektive Schmerzempfinden erzeugt. Es ist nicht klar, welche Neuronen und Verbindungen bei Schmerz aktiv sind.

💡 Neuronen und Schmerz

Neuronen sind Nervenzellen. Sie sind im Nervensystem zuständig für die Informationsverarbeitung. Es gibt Neuronen, die auf die Wahrnehmung von potenziell schädlichen Reizen spezialisiert sind: die Nozizeptoren. Sie senden Signale an das Nervensystem, um einen Reflex auszulösen, der das Tier von dem schädlichen Reiz entfernt. Die Signale werden ebenfalls an das Gehirn weitergeleitet. Das Gehirn generiert schließlich das, was Tiere als Schmerz wahrnehmen.

Daher sei es unmöglich, Schmerzen bei Insekten auszuschließen, wenn man nur die Anzahl der Neuronen oder die Anzahl der Verbindungen zwischen ihnen betrachtet, so Barrett: "Wir sollten funktional denken, nicht in Bezug auf die Anzahl der Neuronen. Die Frage ist, was Insekten mit den Neuronen, die sie haben, tun können, und nicht, ob sie so viele Neuronen oder neuronale Verbindungen wie Menschen haben." Für die Untersuchung von Schmerz bei Insekten reicht es also nicht, neuronale Zusammenhänge zu betrachten.

Verhalten ist indirekter Beweis

Es gibt aber bei allen Tieren Merkmale, die auf ein Schmerzempfinden hindeuten können. Das erste Merkmal ist, dass ein Tier ein Nervensystem hat, das Schmerz unterstützen kann. Zweitens zeigt ein Tier Verhaltensweisen, die Schmerz potenziell ausgelöst hat. Diese Merkmale gelten auch für Insekten.

Neben der Funktionsweise des Nervensystems geht es vor allem darum, das Verhalten zu betrachten. "Wir müssen uns auf indirekte Befunde stützen, müssen Verhaltensbeobachtungen machen", sagt Reinhard Lakes-Harlan vom Institut für Tierphysiologie der Justus-Liebig-Universität Gießen im Gespräch mit dem #Faktenfuchs. "Und wenn wir dann sehen, dass dort Verhaltensweisen gezeigt werden, die darauf vielleicht hindeuten, können wir das so interpretieren. Aber das ist immer ein weites Interpretieren."

Im Gegensatz zu Menschen können Tiere uns nicht sagen, ob sie Schmerzen empfinden. Auch bei Babys habe man bis vor vierzig Jahren noch geglaubt, dass sie Schmerz nicht spüren können, erzählt Chittka. Mittlerweile könne man mit großer Sicherheit sagen, dass Säugetiere und Vögel Schmerz empfinden. Eine Gruppe um den Wissenschaftler Jonathan Birch hat Anzeichen dafür gefunden, dass auch wirbellose Spezien wie Weichtiere (Muscheln), Kopffüßer (Oktopusse) und Zehnfußkrebse Schmerzen empfinden könnten.

Schmerz kommt nach dem Reflex

Vor dem Schmerzempfinden gibt es noch eine Voraussetzung, ohne die Schmerz unwahrscheinlich ist: die Nozizeption. Laut dem Biologen Robert Elwood ist Nozizeption ein Reflex, mit dem Lebewesen versuchen, unangenehme und schädliche Reize zu vermeiden. Das passiert bei uns Menschen zum Beispiel, wenn wir unsere Hand von einer heißen Herdplatte wegziehen - noch bevor wir den eigentlichen Schmerz spüren.

Die Nozizeption ist demnach eine notwendige Voraussetzung für das Schmerzempfinden. Dennoch zeigt nozizeptives Verhalten nicht, dass damit zwingend ein Schmerz verbunden ist. Es ist möglich, dass einige Tiere diese Reflexe zeigen, ohne dass sie Schmerzen empfinden. Denn Nozizeption passiert, bevor wir überhaupt den Schmerz spüren.

Auch einige Insekten haben diesen nozizeptiven Reflex. Fruchtfliegen springen zum Beispiel von einer heißen Platte, zeigt eine Studie von chinesischen Wissenschaftlern aus dem Jahr 2006.

Eine Studie von Forschern rund um den Neurobiologen Richard Hwang hat bei Fruchtfliegen außerdem Neuronen identifiziert, die in die Nozizeption involviert sind. Sie heißen Nozizeptoren und sind eine Grundvoraussetzung für das Schmerzempfinden. Auch bei Mücken, die zur gleichen Spezies wie Fruchtfliegen gehören, gelten Nozizeptoren als sehr wahrscheinlich.

Wenn sie fehlen, deutet das darauf hin, dass ein Tier nicht sensibel auf potentiell schädliche Reize reagiert. Ohne nozizeptive Reflexe kann das Tier dementsprechend keinen Schmerz empfinden.

Während die Nozizeption dazu dient, auf schädliche Reize zu reagieren, hat Schmerz eine andere evolutionäre Schlüsselfunktion. Schmerz verursacht bleibende Erinnerungen und Veränderungen in der Motivation. Lebewesen können dann in Zukunft ähnliche Situationen vermeiden, die Schmerz verursachen. Der Effekt von Schmerz dauert länger an als die Nozizeption und beschützt Lebewesen deswegen besser vor möglichen Schäden.

Insekten können ihre Bedürfnisse priorisieren

Forscher beobachteten und beobachten nach wie vor, dass Insekten sich nach einer Verletzung sichtbar normal verhalten und ihr Verhalten nicht ändern. Das diente häufig als Argument dafür, dass Insekten keinen Schmerz spüren. Eine wahrscheinlichere Erklärung ist laut einem Paper von Matilda Gibbons, dass Insekten die Nozizeption steuern können. Sie können andere in diesem Moment wichtigere Bedürfnisse, wie beispielsweise die Nahrungsaufnahme oder Fortpflanzung, bevorzugen.

Ein Beispiel dafür sind Kämpfe. Wenn ein Tier verletzt wird, kümmert es sich entgegen des nozizeptiven Reflexes erst um eine Wunde, wenn es wieder in Sicherheit ist.

Menschen können beispielsweise eine heiße Türklinke herunterdrücken, wenn sie aus einem brennenden Haus entkommen wollen, obwohl es ihnen Schmerzen bereitet, erzählt Chittka. Verhaltensmerkmale bei Insekten deuten darauf hin, dass ihr Gehirn ebenfalls das nozizeptive Verhalten steuern kann.

Chittka erzählt, dass Bienen ihren nozizeptiven Reflex unterdrücken, wenn man ihnen eine Belohnung anbietet. Sie wählen zwischen zwei Blüten die heißere von ihnen aus, wenn sich auf ihr die bessere Belohnung befindet. Wenn auf der heißen Blüte die gleiche Belohnung ist wie auf der anderen Blüte, schrecken die Bienen vor der heißen Blüte zurück.

Insekten haben ein komplexes Nervensystem

Für das Schmerzempfinden ist es notwendig, ein zentrales Nervensystem zu haben. Das Nervensystem ist dazu in der Lage, die Informationen der Nozizeption zusammen mit anderen Reizen zu integrieren und zu verarbeiten. Chittka nennt als Beispiel eine heiße Herdplatte.

Wenn wir lernen wollen, dass sie Schmerzen verursacht, müssen wir die Herdplatte sehen können. Wir müssen wissen, wie eine Herdplatte aussieht und diese Information in unserem Gedächtnis speichern. Diese Information müssen wir mit der anderen Information kombinieren, dass die Platte Schmerzen verursacht. Dazu braucht man ein zentrales Nervensystem.

Häufig wird behauptet, Insekten hätten kein zentrales Nervensystem oder es sei nicht komplex genug. Das stimmt so nicht. Insekten haben zwar ein anderes Nervensystem als Wirbeltiere, aber nur weil sie kleiner sind, heißt es nicht, dass ihr Nervensystem unterkomplex ist, erklärt der Biologe Chittka.

Von Schmerz lernen

Bei Wirbeltieren, zu denen auch Menschen gehören, besteht das zentrale Nervensystem aus dem Gehirn und dem Rückenmark. Das Nervensystem von Insekten ist aufgebaut wie eine Strickleiter. Zwei Hauptnervenstränge sind durch Querverbindungen miteinander verbunden. Einander gegenüberliegend sind auf diesen Strängen Nervenknoten, die Ganglien.