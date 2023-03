"15-Minuten-Städte": Von der Vision zur Verschwörungstheorie

Darum geht es:

Stadtplaner entwickelten bereits 2016 die Vision von sogenannten 15-Minuten-Städten

Diese sollen die Umwelt schonen und dem Klimaschutz dienen

Reichweitenstarke Accounts im Internet behaupten, dass dadurch Menschen in Stadtteilen eingesperrt werden sollten

Die britische Stadt Oxford gerät ins Visier, weil sie ein neues Verkehrskonzept ausprobieren möchte, um Staus und Lärm zu vermeiden. Mit einer 15-Minuten-Stadt hat das Konzept jedoch nichts zu tun.

Lange Wege von Stadtbewohnern in die Arbeit oder zum Arzt kosten Zeit und Nerven.Vor allem dann, wenn die Bahn ausfällt oder Stau auf den Straßen herrscht. Stadtplanerinnen und Stadtplaner wollen dem entgegenwirken, gleichzeitig die Umwelt schonen und so zum Klimaschutz beitragen.

Der Franzose Carlos Moreno hat dafür das Konzept einer "15-Minuten-Stadt" entworfen. Moreno ist Professor für komplexe Systeme und intelligente Städte an der Pariser Sorbonne-Universität. Er forscht dazu, wie Städte besser gestaltet werden können, um die Grundbedürfnisse ihrer Bewohner zu decken.

Die Idee hinter der "15-Minuten-Stadt": Bewohnerinnen und Bewohner einer Stadt sollen in maximal 15 Minuten die wichtigsten Anlaufstellen des Alltags erreichen können, also die Arbeitsstelle, den Lebensmittelmarkt, einen Arzt, die Schule oder den Kindergarten. Und das zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

Die britische Stadt Oxford will unterdessen gegen zu viel Autoverkehr in der Stadt vorgehen - ein Vorhaben, das mit Morenos Konzept von der "15-Minuten Stadt" nichts zu tun hat, von Verschwörungsideologen aber damit vermischt wird. Diese sehen im Oxforder Vorgehen einen Präzedenzfall und behaupten nun, Menschen sollten so in Zonen festgehalten und ihrer Freiheitsrechte beraubt werden. Weil der Pariser Professor Moreno und seine Idee vom Weltwirtschaftsforum (WEF) unterstützt werden, glauben sie zudem an eine große Verschwörung. Der #Faktenfuchs zeigt auf, dass es dafür keine Belege gibt.

Um was geht es bei der 15-Minuten-Stadt genau?

Carlos Moreno skizziert seine Idee von der 15-Minuten-Stadt 2021 im Journal "Smart Cities" : Er stellt sich Stadtviertel vor, in denen nur so viele Menschen leben, dass alle Zugang zu Ärzten, Apotheken, Supermärkten oder Kindergärten haben. So soll niemand länger als 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sein, um die wichtigsten Dinge im Alltag zu erreichen. Moreno beschreibt Orte, die seiner Meinung nach effektiver genutzt werden: Schulhöfe, die nach Schulschluss als Parks dienen, oder Kinos, die tagsüber Cafés sind.

Die Digitalisierung könne eingesetzt werden , um von zuhause aus oder in Co-Working-Spaces zu arbeiten und so den Arbeitsweg zu verkürzen oder gar zu vermeiden. Es ist eine Vision einer dezentralisierten Stadt, die unabhängig vom Auto gedacht ist. Denn die Herausforderungen, mit denen Bewohnerinnen und Bewohner von Städten konfrontiert sind, seien groß: Das zeige sich laut Moreno nicht nur nach Ausbruch des Coronavirus, sondern auch durch die Folgen des Klimawandels.

Wie Moreno in einer Mail an den #Faktenfuchs schreibt, müssten Städte eine wichtige Rolle in der Bekämpfung des Klimawandels spielen, da sich in ihnen "umweltschädliche Aktivitäten und CO2-intensive Lebensstile" konzentrierten. Hinzu komme eine wirtschaftliche Ungleichheit in Städten, die zu sozialer Ausgrenzung führe, sagte Moreno 2022 in einem Video-Interview.

Deswegen müssten Städte laut Moreno in Zukunft anders aufgebaut werden: Aus ökologischer Sicht lebenswert, aus ökonomischer Sicht lebensfähig und auf sozialer Ebene gerecht. "Es geht darum, eine Stadt zu erschaffen, in der die Menschen leben wollen", schreibt Moreno in seiner Mail.

Wo wird die 15-Minuten-Stadt bereits diskutiert?

Eine bekannte Befürworterin dieser Idee ist die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Sie hat die 15-Minuten-Stadt in ihr Wahlprogramm aufgenommen, in Paris wird das Konzept gerade umgesetzt.

Auch in anderen europäischen Städten spielt das Konzept eine Rolle – unter anderem in Kopenhagen, Wien, Berlin oder Hamburg. Außerdem unterstützt die "C40 Climate Leadership Group", ein Netzwerk aus Bürgermeistern von 100 Städten weltweit, Städte dabei, das 15-Minuten-Konzept umzusetzen. Das Netzwerk fokussiert sich auf die Bewältigung der Klimakrise.

Verschwörungstheoretiker behaupten: Menschen sollen eingesperrt werden

Seit Anfang 2023 beobachtet Carlos Moreno, dass seine Zukunftsvision Ziel von Falschbehauptungen wird, schreibt er auf #Faktenfuchs-Anfrage. In Internet-Videos und Nachrichten bei Telegram wird behauptet, die 15-Minuten-Städte seien dazu da, um Menschen in bestimmte Bezirke einzusperren und in ihrer Bewegungsfreiheit einzuschränken.