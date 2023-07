Faktenfuchs: Sonnencreme-Mythen im Faktencheck

Darum geht’s:

Die UV-Strahlung der Sonne ist für den Menschen gefährlich. Dennoch behaupten einige im Netz, Sonnenschutz sei nicht notwendig.

Andere behaupten, Sonnencreme sei gesundheitsschädlich. Dafür gibt es laut Experten und Behörden keine Indizien.

Einige Influencer geben gefährliche Empfehlungen ab, etwa pflanzliche Öle - die tatsächlich aber kaum Lichtschutzfaktor haben - statt herkömmlicher Sonnencreme zu benutzen.

Es ist Sommer, die Sonne steht hoch am Himmel. Viele verbringen die nun langen Tage der bayerischen Ferienzeit gerne draußen: am See, in den Bergen oder auf dem Balkon.

Die Sonne birgt jedoch gesundheitliche Gefahren. Laut Deutscher Krebsgesellschaft ist eine übermäßige Belastung durch UV-Strahlen der Sonne die Hauptursache für Hautkrebs.

Auf Tiktok, Instagram und Co. behaupten einige User dennoch: Nicht die Sonnenstrahlen seien schädlich - sondern Sonnencreme. Statt echtem Hautschutz empfehlen einige angeblich wirksame Alternativen, die aber gar nicht schützen.

Der #Faktenfuchs hat sich einige verbreitete Behauptungen rund um Sonne, Sonnencreme und Sonnenschutz angeschaut.

Vitamin D und Glückshormone: Sonne hat auch positive Effekte, aber die Dosis ist entscheidend

Behauptung 1: Die Sonne sei gar nicht gefährlich, sondern heilsam. Das behauptet unter anderem eine US-Influencerin auf Tiktok, die nach eigener Aussage regelmäßig stundenlang ohne Lichtschutz sonnenbadet. Sie behauptet, das verhindere Krankheiten, sorge für eine gesunde und reine Haut.

Was daran stimmt: Die ultraviolette Strahlung der Sonne, die UV-Strahlung, regt in der Haut die Vitamin-D-Produktion an. Vitamin D ist vor allem wichtig für die Stabilität der Knochen des Menschen.

Doch das ist kein Argument dafür, keinen Sonnenschutz zu verwenden, sagt Julia Welzel im Gespräch mit dem #Faktenfuchs. Sie ist Direktorin der Dermatologie an der Uniklinik Augsburg und Präsidentin der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft.

Wer an einem Mangel an Vitamin D leidet, solle Tabletten nehmen, anstatt intensiv in der Sonne zu baden, sagt Welzel. Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) hat eine Empfehlung zur natürlichen Vitamin-D-Aufnahme herausgegeben.

Denn ungefährlich ist die Sonne trotz der Produktion von Vitamin D und dem Glückshormon Serotonin nicht. Julia Welzel sagt: "Natürlich brauchen alle Pflanzen, Tiere und auch der Mensch die Sonne zum Leben. Aber es ist eine Frage der Dosis." Auch wenn die Sonne positive Aspekte auf den Menschen hat, sei Sonnenschutz unerlässlich.

UV-Strahlung der Sonne kann menschliche Zellen schädigen

Das liegt an der energiereichen UV-Strahlung. Diese ist für den Menschen zwar unsichtbar, sie ist jedoch der energiereichste Teil der optischen Strahlung. Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) informiert auf seiner Webseite umfangreich über UV-Strahlung:

Treffen UV-Strahlen auf den Menschen, dringen sie in die Haut ein und werden dort von den Zellen aufgenommen. In diesen Zellen schädigt die UV-Strahlung das Erbgut, die DNA. In geringem Maße kann der Körper diese Schäden wieder reparieren. Ist ein Mensch jedoch häufig sowie über längere Zeit UV-Strahlen ausgesetzt und ist die Strahlung besonders intensiv, führt das zu kurzfristigen sowie langfristigen Schäden.

Kurzfristig kann eine UV-Belastung der Haut laut BfS zu Sonnenbränden, Hautveränderungen und Sonnenallergie führen, langfristig altert die Haut schneller und das Hautkrebsrisiko steigt. Auch die Augen können durch UV-Strahlung geschädigt werden.