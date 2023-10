Landtagswahl: Freie Wähler gewinnen erstmals Direktmandate

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte haben die Freien Wähler zwei Direktmandate geholt. Parteichef Hubert Aiwanger setzte sich in seinem Stimmkreis Landshut mit 37,2 Prozent der Stimmen gegen den CSU-Kandidaten Helmut Radlmeier (24,8 Prozent) durch, der 2018 noch das Direktmandat geholt hatte. Auch Aiwangers Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert konnte sich behaupten und gewann im oberbayerischen Neuburg-Schrobenhausen das Direktmandat mit 31,6 Prozent gegen den bisherigen CSU-Landtagsabgeordneten Matthias Enghuber.

Jüngster Abgeordneter im bayerischen Landtag

Der erst 23 Jahre alte Kristan von Waldenfels hat mit einem Erststimmen-Ergebnis von 49,6 Prozent den Stimmkreis Hof für die CSU klar gewonnen. Er lag damit deutlich über dem bayernweiten Wert der CSU, die laut Hochrechnungen am Sonntag bei der Landtagswahl auf unter 37 Prozent kam.

Waldenfels ist seit 2020 Bürgermeister der Kleinstadt Lichtenberg (Landkreis Hof) - mit damals 19 Jahren avancierte er zum jüngsten Bürgermeister Bayerns. Nun wird er mit gerade einmal 23 Jahren der jüngste Landtagsabgeordnete der bayerischen Geschichte. Vor fünf Jahren war der Grünen-Abgeordnete Florian Siekmann mit ebenfalls 23 Jahren der jüngste Parlamentarier, der allerdings zwei Monate älter ist.

AfD kann bei Landtagswahl stark zulegen

Auch die AfD konnte stark zulegen - vor allem in Niederbayern. Sie holte etwa 20 Prozent z.B. in Regen und Freyung Grafenau. In Deggendorf z.B., der Heimat von Spitzenkandidatin Katrin Ebner-Steiner, hat die AfD 21,8 Prozent geholt und landete damit auf Platz zwei. Verkehrsminister Christian Bernreiter verteidigte dort sein Direktmandat souverän mit 42,8 Prozent.

Auch in der Oberpfalz hat der Stimmenkönig von 2018, Finanzminister Albert Füracker, mit 51,3 Prozent wieder eine große Mehrheit der Erststimmen geholt und sich sogar gegenüber 2018 um einen Prozentpunkt verbessert. Ansonsten präsentiert sich die AfD auch in Franken sehr stark und über dem bayernweiten Durchschnitt. Der Landtagsabgeordnete Martin Böhm kam in Coburg auf knapp 20 Prozent der Erststimmen, Florian Köhler in Bamberg auf mehr als 22 Prozent, die Grüne liegen teilweise bei weniger als 10 Prozent.

Besonders spannend noch in München

Besonders spannend ist es noch in München, wo die Grünen 2018 fünf von neun Direktmandaten geholt hatten. Dieses Jahr schickte die CSU z.B. mit Georg Eisenreich und Markus Blume starke Kandidaten ins Rennen. Nach der Auszählung eines Drittels der Stimmen liegen die Grünen mit ihren Spitzenkandidaten Katharina Schulze und Ludwig Hartmann in vier Stimmkreisen (Schwabing, Giesing, Milbertshofen und München-Mitte) vorn.