"Können doch zur Tafel gehen": Wirbel um Satz von CSU-Kandidatin

Die Würzburger CSU-Politikerin Andrea Behr hat mit einer Aussage bei einer Podiumsdiskussion zur Landtagswahl für Empörung gesorgt. Bei der Wahl-Arena, die von der Tageszeitung "Main-Post" in Würzburg veranstaltet wurde, ging es darum, wie viel finanzielle Unterstützung vom Staat für Familien angemessen ist.

In einem Video, das von dem Journalisten Leon Enrique Montero auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurde, antwortete die Politikerin auf einen Zwischenruf aus dem Publikum. Ein Mann hatte provokant gefragt: "Sollen die Kinder nichts essen? Dann wird es billiger." Die CSU-Politikerin sagte daraufhin: "Die können doch zur Tafel gehen, die sind doch Tafel-berechtigt." Im Video ist zu hören, wie einige Menschen im Publikum mit Raunen und höhnischem Lachen auf die Worte Behrs reagieren.

Tafelverein findet Äußerung Behrs "unverschämt"

In einem Tweet auf X kritisierte Tafel Deutschland e. V. die Aussage der Würzburger CSU-Politikerin scharf: "Unverschämt. Ehrenamtliche Angebote, für vorübergehende Notsituationen gedacht, ersetzen nicht den Staat. Dass sich die Not bei so vielen Menschen verfestigt hat, ist auch Folge der Politik von @cducsubt. Statt etwas zu ändern, wird widerlich abfällig über Betroffene gesprochen."