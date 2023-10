Israel-Ticker: Kriegszustand nach Angriffen der Hamas

07.07 Uhr: Israel meldet Beschuss aus dem Libanon - Gegenangriff

Israel ist nach Angaben eines Militärsprechers aus dem Libanon beschossen worden. Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) würden das Gebiet im Libanon, von dem aus kurz zuvor auf israelisches Gebiet geschossen worden sei, unter Feuer nehmen, teilte IDF-Sprecher Daniel Hagari am Sonntag auf der Plattform X (vormals Twitter) mit. Die israelischen Streitkräfte seien auf alle Szenarien vorbereitet und würden auch weiterhin die Sicherheit der Bewohner Israels schützen.

06.15 Uhr: Israel bombardiert nach Hamas-Angriffen Gazastreifen weiter

Die israelische Luftwaffe hat nach den überraschenden Großangriffen militanter Palästinenser auch in der Nacht zum Sonntag weitere Ziele im Gazastreifen attackiert. Auf beiden Seiten kamen bislang Hunderte von Menschen ums Leben.

Ziel sei es, die militärischen und regierungstechnischen Kapazitäten der islamistischen Hamas und des Islamischen Dschihad so zu zerstören, "dass sie für viele Jahre nicht mehr in der Lage und bereit sind, die Bürger Israels zu bedrohen und anzugreifen", gab das Büro von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu am frühen Sonntagmorgen bekannt.

03.00 Uhr: Israel stoppt Energielieferungen an Gazastreifen

Israel will den Gazastreifen nicht länger mit Strom, Benzin und Gütern versorgen. Dies teilt das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Samstagabend mit.

Der Großteil des von der militant-islamistischen Hamas beherrschten Gebiets saß bei Einbruch der Nacht bereits im Dunkeln, nachdem Israel die Stromversorgung gekappt hatte.

02.31 Uhr: Biden: "Die USA steht zu Israel"

"Die USA stehen an der Seite Israels", sagt US-Präsident Biden am Samstag in einer vom Fernsehen übertragenen Erklärung im Beisein von US-Außenminister Antony Blinken in Washington. Die Unterstützung der USA für Israel sei "felsenfest und unumstößlich".