News-Ticker zur Landtagswahl in Bayern 2023

11.10 Uhr: Wohl neuer Rekord bei der Briefwahl

Seit Jahren wächst der Anteil der Briefwählerinnen und Briefwähler stark. 2018 lag er in Bayern mit 38,9 Prozent so hoch wie nie zuvor. Und Experten wie Parteien rechneten schon vor Beginn der Briefwahl fest damit, dass die Wahl am 8. Oktober ein Rekordwert an Briefwählern liefern wird. Insgesamt sind diesmal rund 9,4 Millionen Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen.

09.00 Uhr: Countdown zur Landtagswahl in Bayern läuft

In drei Tagen, am 8. Oktober, wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. News, Fakten, Trends und Analysen vor der Wahl finden Sie hier: