Landtagswahl: Wann kommen Hochrechnungen und Ergebnisse?

Bis 18.00 Uhr kann am 8. Oktober jeder Wähler und jede Wählerin die Stimme abgeben. Auch die Briefwahl-Stimmen bleiben bis dahin unter Verschluss. Unmittelbar danach wird ausgezählt. Wer plötzlich krank wird und nicht ins Wahllokal gehen kann, für den ist die Wahl nicht verloren. Bis 15.00 Uhr am Wahltag kommt man noch an die Wahlunterlagen. Wie das geht, haben wir hier zusammengefasst.

18.00 Uhr - Die Prognose

Auf diesen Zeitpunkt warten viele gespannt. Punkt 18.00 Uhr gibt es bei BR24 - in Web, App, im TV und im Radio - die Prognose mit dem Stimmenverhältnis, Gewinnen oder Verlusten gegenüber 2018 und der Sitzverteilung.

💡 Was ist eine Prognose? Prognosen sind keine Hochrechnungen. Sie basieren nicht auf ausgezählten Stimmen (was um 18.00 Uhr gar nicht möglich ist), sondern auf Nachwahlbefragungen. Der englische Begriff "Exit Polls" trifft den Sachverhalt: Wähler und Wählerinnen werden nach ihrer Wahlentscheidung gefragt, nachdem sie das Wahllokal verlassen haben. Die Umfrage-Institute, bei BR24 ist es infratest dimap, fragen auch nach der Wahlentscheidung 2018, um die Wählerwanderung ermitteln zu können. Für die BR24-Prognose werden - abhängig von der Wahlbeteiligung - 15.000 bis 20.000 Wählerinnen und Wähler vor 240 Wahllokaeln befragt.

Hochrechnungen, Sitmmkreise und Endergebnis der Landtagswahl

Die erste Hochrechnung erwarten wir zwischen 18.25 Uhr und 18.45 Uhr. Präzise vorhersagen lässt sich der Zeitpunkt nicht, weil er von der Auszählgeschwindigkeit abhängt. Die ersten Ergebnisse aus den Stimmkreisen wird es zwischen 20.45 Uhr und 21.00 Uhr geben. Das vorläufige amtliche Endergebnis werden wir vermutlich erst nach Mitternacht erfahren. Bis der Landeswahlleiter das "endgültige" Endergebnis bekannt gibt, vergehen ein paar Wochen.

💡 Was ist eine Hochrechnung? Von einer Hochrechnung spricht man dann, wenn ein Teilergebnis zu einem möglichen Gesamtergebnis "hochgerechnet" wird. Dabei soll ein möglichst getreues Bild entstehen, das für alle Wähler und Wählerinnen repräsentativ ist. Wenn zum Beispiel zu einem frühen Zeitpunkt ausgezählte Stimmen vorwiegend aus ländlichen Regionen vorliegen, berücksichtigt die Hochrechung die geschätzten "städtischen" Stimmen. Bei einem noch niedrigen Auszählungsstand werden dabei Ergebnisse vorangegangener Wahlen und der Exit Polls berücksichtigt.

Der Wahlabend auf BR24.de

Bei BR24.de bleiben Sie immer auf dem Laufenden - im Web, in der App und auf unseren Social Media-Plattformen. Wir bieten selbstverständlich alle aktuellen Hochrechungen. Analysen ordnen die Ergebnisse, die Reaktionen aus der Politik und die Perspektiven der bayerischen Politik ein. BR24.de blickt in die Regionen und mit eigenen Artikeln in jeden einzelnen Stimmkreis. Mit interaktiven Tools können Sie sich durch Parteihochburgen, Wählerprofile und Wählerwanderung klicken. In unserem Koalitionsrechner ermitteln Sie, welche Regierungsmehrheit rechnerisch möglich ist.

BR24live am Wahlabend

Eng verzahnt mit dem TV- und Hörfunk-Programm streamt BR24 am Wahlabend Prognosen, bisherige Ergebnisse, Hochrechnungen und die Diskussionsrunde mit Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern. Zudem bringt BR24live über den Abend verteilt Updates mit Einordnungen, Erläuterungen wichtiger Begriffe und Kommentierungen in den sozialen Netzwerken. Beginn ist gegen 17.00 Uhr mit einem Warm-up.

In einem Community-Format, das von 21 bis 22 Uhr auf BR24.de, in der BR24App, auf den BR24 Social-Media-Kanälen und im Radioprogramm von BR24 zeitgleich ausgestrahlt wird, können sich User, Zuschauer und Hörer mit ihren Fragen und Kommentaren am Stream beteiligen. Expertinnen und Experten des BR diskutieren und beantworten diese Fragen dann live.

Wie es nach der Wahl weitergeht

Nach dem Wahlabend steht fest, wer die Direktmandate in den Stimmkreisen gewonnen hat. Wer über die Parteienlisten in den Landtag einzieht, ist dagegen noch offen. Denn in der Wahlnacht werden die Zeitstimmen zunächst nur nach Parteien ausgezählt. Auszählung der Stimmen nach Kandidaten erfolgt erst am Montag und Dienstag. In Bayern gibt es keine starren Listen, sondern jede/r Wähler/in kann seinen Wunschandidaten oder seine Wunschkandidatin ankreuzen.

Das endgültige Ergebnis wird ungefähr am 24. Oktober bekanntgegeben. Ab dann haben alle Wahlberechtigten einen Monat Zeit, beim Landtag Wahlbeanstandungen einzureichen.

Konstituierende Sitzung und Wahl des Ministerpräsidenten

Spätestens am 22. Tag nach der Abstimmung, das ist der 30. Oktober, tritt der neugewählte Landtag erstmals zusammen. Innerhalb einer Woche nach dieser konstituierenden Sitzung wird die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident gewählt. Unerheblich ist, ob sich bis dahin Parteien auf ein Regierungsbündnis (Koalition) geeinigt haben oder nicht.