Der jüngste Abgeordnete der Geschichte kommt aus Oberfranken

Der jüngste Bürgermeister Deutschlands war Kristan von Waldenfels bereits. Jetzt ist der 23 Jahre alte Bürgermeister von Lichtenberg im Stimmkreis Hof mit 49,6 Prozent der Erststimmen in den Bayerischen Landtag gewählt worden. Damit ist er nicht nur oberfränkischer Stimmenkönig, sondern im Maximilianeum auch künftig der jüngste Abgeordnete in der Geschichte dieses Parlaments.

Drei Monate jünger als der bislang jüngste Abgeordnete

Denn wenn der Landtag voraussichtlich am 30. Oktober zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommt, dann ist von Waldenfels genau 23 Jahre, sechs Monate und vier Tage alt und damit exakt drei Monate jünger als der bislang jüngste bayerische Abgeordnete der Geschichte. Der heißt nach Angaben eines Sprechers des Bayerischen Landtags Florian Siekmann. Dem Abgeordneten der Grünen aus den Stimmkreisen Hadern und Ebersberg in Oberbayern war im Jahr 2018 der Einzug in den Landtag gelungen. Zum Zeitpunkt seines Eintritts war er genau 23 Jahre, neun Monate und vier Tage alt.

Kurz nach Bekanntwerden des vorläufigen Wahlergebnisses zeigt sich von Waldenfels dankbar. Dankbar dafür, dass es Menschen gebe, die sich Tage und Nächte für ihn und seine Kandidatur um die Ohren geschlagen hätten. "Die auch früh aufgestanden sind, schon um beim Bäcker aktiv zu werden, Wahlstände zu machen. Denen möchte ich danken und mit denen auch ein bisschen feiern."

Von Waldenfels: "Gefühlt, dass es gut werden könnte"

Er habe vor dem Wahltag bereits ein gutes Gefühl gehabt, so der 23-Jährige. Im Gespräch mit den Menschen habe er gefühlt, dass das Ergebnis gut werden könnte. "Aber dass es so gut wird, damit hat man nicht rechnen können."

Im Gespräch mit BR24 erklärt von Waldenfels auch, für welche Themen er sich im Bayerischen Landtag einsetzen will. Demnach sei Migration das Thema, das die Menschen gerade am meisten bewege. "Ich als Bürgermeister weiß: Um Menschen wirklich integrieren zu können, braucht man viel Arbeit. Und die ist im Zweifel zu knapp." Zudem wolle er sich um die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage, um Bürokratieabbau und niedrige Energiepreise kümmern, so der 23-Jährige.

Dinge mit einer klaren Sprache ansprechen

Zu guter Letzt liege ihm das Verhältnis von ländlichem Raum und Stadt am Herzen. Da die Energiewende vor allem auf dem Land gemacht werde, müssten die Menschen dort auch profitieren und nicht nur in der Großstadt. Und mit Blick auf den Wahlerfolg der AfD bei der Landtagswahl sagt von Waldenfels: "Ich glaube, wir müssen die Dinge mit einer klaren Sprache ansprechen, die tatsächlichen Verhältnisse, die die Menschen bewegen. Nur dann können wir verhindern, dass sie sich genötigt sehen, in die Extreme zu gehen."

Bereits bei seiner Nominierung im November 2022 setzte sich von Waldenfels überraschend gegen CSU-Fraktionsvize Alexander König durch. Der langjährige Landtagsabgeordnete verlor die Kampfabstimmung damals deutlich. Der damals 22-jährige Herausforderer und Bürgermeister der Kleinstadt Lichtenberg erhielt 66 Prozent der Delegierten-Stimmen. Für König wäre es die sechste Wahlperiode gewesen. Auch die Hofer Parteispitze war noch im Frühjahr davon ausgegangen, dass es keinen Gegenkandidaten gibt.

Überraschend gegen Alexander König gewonnen

Der Hofer CSU-Vorsitzende Paul-Bernhard Wagner erklärte damals auf BR-Anfrage, Kristan von Waldenfels "brenne für seine Heimat, bringt Leidenschaft mit und auch eine neue Perspektive".

Zuvor studierte von Waldenfels Philosophie und Volkswirtschaft an der Universität Bayreuth. Seine politische Laufbahn hat er erst 2020 begonnen. Da wurde er in den Hofer Kreistag und zum nebenamtlichen Bürgermeister des Frankenwald-Städtchens Lichtenberg gewählt.