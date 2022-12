Wissen-Rückblick 2022: Mpox, Wiesn-Welle, Energie-Debatte

Robert Koch-Institut bestätigt 80 Fälle von Affenpocken

Im Mai ist der erste bekannte europäische Fall von Affenpocken bei einem Mann in Großbritannien registriert worden. Eigentlich treten Affenpocken fast nur in West- und Zentralafrika auf. Nach mehreren Wochen gibt es aber auch Fälle in den USA und Europa. Am 20. Mai wird der erste Fall in Deutschland festgestellt, im Juni registriert das Robert Koch-Institut (RKI) 80 bestätigte Infizierte. Erstmals nachgewiesen wurde der Erreger im Jahr 1958 bei Affen. Eine Infektion mit Affenpocken verlaufe im Gegensatz zu den seit 1980 ausgerotteten Menschenpocken in der Regel deutlich milder; die meisten Menschen erholten sich innerhalb von mehreren Wochen, so das RKI. Im Dezember beschließt die WHO die Umbenennung der Krankheit auf "Mpox", denn Bezüge zu Ländern, Tieren oder Regionen sollen laut einer WHO-Richtlinie möglichst vermieden werden.

++++ Juli ++++

Ultraschallpflaster lässt Mediziner in den Körper schauen

Allgemeinmediziner, Gynäkologen, Orthopäden - sie alle nutzen Sonographie, um in den Körper ihrer Patienten zu sehen. Ultraschallgeräte liefern Bilder von inneren Organen, Sehnen und Gelenken, aber auch Bilder von ungeborenen Babys. Das Problem: Diese herkömmlichen Ultraschallgeräte sind üblicherweise sehr groß. Forschende des Massachusetts Institute of Technology haben ein briefmarkengroßes Pflaster entwickelt, das 48 Stunden lang kontinuierlich hochauflösende Live-Ultraschallbilder aus dem Körperinneren liefern kann. Mediziner können so große Blutgefäße, Herz, Lunge und Magen ihrer Patienten untersuchen - und das, während diese joggen oder Rad fahren.

James Webb-Weltraumteleskop liefert Bilder mit Wow-Effekt

Es zu entwickeln dauerte Jahrzehnte und am Ende explodierten die Kosten. Trotzdem startete Ende 2021 das James Webb-Weltraumteleskop schließlich ins Weltall. Im Juli liefert das Teleskop dann die ersten Bilder aus der Tiefe des Alls.