James-Webb-Weltraumteleskop zeigt erste spektakuläre Bilder

JWST sieht die Atmosphären von Exoplaneten: WASP-96b

Der Exoplanet WASP-96b ist ein Planet, der sich um einen anderen Stern als die Sonne bewegt: Rund alle 3,4 Tage dreht er eine Runde um seinen sonnenähnlichen Stern WASP-96. Rund 1.120 Lichtjahre von der Erde ist er entfernt. Er ist halb so groß wie Jupiter, aufgrund der großen Nähe zu seinem Stern ist er sehr heiß. Man kann ihn sich wie eine heiße, aufgepuffte Gaskugel vorstellen.

Und: Er hat eine Atmosphäre. Das James Webb-Weltraumteleskop konnte diese Atmosphäre nun hochgenau vermessen. Das funktioniert, indem das James Webb-Weltraumteleskop den Stern des Exoplaneten, WASP-96, genau dann beobachtet, wenn der Exoplanet davor vorüberzieht. Das empfangene Licht zerlegt das Teleskop dann in ein Art Regenbogen, Spektrum genannt. So können Forschende herausfinden, welche chemischen Elemente und Moleküle in der Atmosphäre des Exoplaneten vorhanden sind. Dieses Spektrum zeigt: In der Atmosphäre von WASP-96b gibt es nicht nur Wasser und Wasserdampf, sondern auch Wolken.

Das Besondere am James Webb-Weltraumteleskop: Es ist auf den infraroten Bereich des elektromagnetischen Spektrums spezialisiert, nicht auf den sichtbaren Bereich. Im Infrarotbereich lassen sich nämlich nicht nur extrem weit entfernte und lichtschwache Galaxien beobachten wie im Fall von SMACS 0723, sondern auch Exoplaneten und ihre Atmosphären besonders gut untersuchen.