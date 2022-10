Corona trifft Krankenhäuser - Jeder zehnte Landkreis über 1.000

Beide Zahlen enthalten allerdings auch einen hohen Anteil von Patienten, die aus anderen Gründen eingeliefert und im Krankenhaus positiv getestet wurden. Mehrere Krankenhäuser sehen die Patienten, die mit und nicht wegen Corona kommen, sogar in der Überzahl.

Der bayernweite Rekord ist allerdings auch ein Indiz dafür, wie stark die aktuelle Infektionswelle ist, denn die reinen Inzidenzzahlen haben an Aussagekraft eingebüßt. Experten gehen inzwischen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Corona-Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik.

Angespannte Personal-Situation in Krankenhäusern

Doch wie ist die Lage in den Münchner Kliniken? Dazu gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Nach Angaben der München Klinik steht das Gesundheitssystem in der Landeshauptstadt unter Druck. Das gab die München Klinik auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks bekannt. Demnach werden allein in den Häusern der München Klinik rund 200 Covid-Patienten versorgt, davon 20 auf der Intensiv- und Überwachungsstation. Das sei ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vormonat, heißt es in einem schriftlichen Statement des städtischen Klinikums.

Auch wenn ein großer Teil der Patienten mit und nicht wegen Corona hospitalisiert sei, bleibe der Aufwand in der Isolation und Versorgung derselbe. Laut der München Klinik ist die Intensiv- und Notfallversorgung zwar noch weitgehend sichergestellt, steht aber unter hohem Druck. Hinzu komme eine steigende Zahl Covid-bedingter Personalausfälle. Demnach blieben Mitarbeiter deutlich länger als fünf Tage infektiös und fehlten demnach länger in Notaufnahmen und Intensivstationen. Zusätzlich würden Mitarbeiter fehlen, die ihre positiv getesteten Kinder zuhause betreuen müssten. Aufgrund der dünnen Personaldecke müssten demnach auch wieder deutlich mehr Operationen verschoben werden.

Situation in Notaufnahmen "insgesamt sehr angespannt"

Vom Universitätsklinikum Rechts der Isar hieß es gegenüber der dpa, man beobachte eine spürbare Zunahme von Patienten mit Corona, "allerdings keinen Anstieg relevanter Covid-19-bedingter Lungenentzündungen" oder anderer schwerer Verläufe. Die Personal-Situation sei zwar "weiterhin angespannt, spürbare Konsequenzen für die Krankenversorgung gibt es derzeit jedoch nicht". Im Klinikum Dritter Orden sind es ebenfalls vor allem Patienten mit und nicht wegen Corona, allerdings habe man derzeit viele Personalausfälle wegen Covid-19, was den generellen Personalmangel verschärfe.

Die Kliniken der Ludwig-Maximilians-Universität berichten von einer "sehr angespannten" Corona-Lage in München. Da alle Patienten mit Corona "isoliert werden und Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssen, werden zusätzlich Betten und Personal gebunden", wie eine Sprecherin sagt. Auch die Zahl der an Covid-19 erkrankten Mitarbeiter sei sehr hoch, so dass es zu Einschränkungen bei planbaren Operationen und in Einzelfällen zu Stationsschließungen komme. Zudem sei die Situation in den Notaufnahmen in München "insgesamt sehr angespannt".

Viele Intensivstationen mit eingeschränktem Betrieb

Der Anstieg ist nicht auf München begrenzt: Auch die Helios Kliniken Oberbayern berichten von steigenden Corona-Zahlen - vor allem auf ihren Normalstationen - und von mehr infizierten Mitarbeitern.

Bayernweit melden laut dem bundesweiten Intensivregister derzeit 78 Intensivstationen eingeschränkten Betrieb, weitere 46 teilweise eingeschränkten Betrieb. Regulären Betrieb melden 51. Das ist eine deutliche Verschlechterung: Mitte September hatte es noch deutlich mehr regulären als eingeschränkten Betrieb gegeben.