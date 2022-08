Hitze und Dürre: Bayern trocknet aus

Klimawandel bringt weniger Regen

Je wärmer die Temperaturen, desto mehr Feuchtigkeit verdunstet direkt in der Luft oder über Pflanzen. Einer Faustregel nach geht so über die Hälfte der Regenmenge "verloren". Nur 20 Prozent gelangen ins Grundwasser. Weitere 20 Prozent fließen an der Oberfläche in Flüsse und Seen ab. Dabei bildet sich das Grundwasser vor allem in den Wintermonaten, wenn der Schnee langsam schmilzt. Ergiebige Niederschläge im Winter sind also entscheidend für frisches Grundwasser. Aber davon gibt es immer weniger, was sich vor allem im Süden Bayerns auswirkt. Auch hier wird Wasser also nicht mehr endlos zur Verfügung stehen.

Weniger Grundwasserneubildung in den letzten Jahre

Die Entwicklung an den knapp 350 Messstellen in Bayern ist je nach Untergrund ganz unterschiedlich. Insgesamt beobachtet das Landesamt für Umwelt aber seit dem Jahr 2003, dass sich weniger Grundwasser neu bildet, nämlich jedes Jahr im Schnitt 16 Prozent weniger, verglichen mit dem Zeitraum 1971 bis 2000. Vor zwei Jahren lag der Schnitt sogar bei 19 Prozent.