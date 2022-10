Wie die Sicherheit bei Kernkraftwerken gewährleistet werden soll

In Deutschland gab es bislang höchstens Ereignisse der Kategorien 1 (33 Fälle) und 2 (3 Fälle). Aufgeführt sind sie unter anderem in den Jahresberichten des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung.

Die Ines-Stufen 4 bis 7 reichen vom Unfall, bei dem vergleichsweise geringe Mengen an radioaktiven Substanzen in die Umwelt freigesetzt werden, bis zu katastrophalen Vorfällen wie in Tschernobyl und Fukushima, wo es jeweils zum sogenannten Super-GAU gekommen ist. Diese beiden Ereignisse fallen bislang als einzige offiziell in die Kategorie 7.