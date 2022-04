Plastikmüll überschwemmt die Arktis

Eine internationale Übersichtsstudie des Alfred-Wegener-Instituts zeigt: Die globale Plastikflut hat inzwischen auch alle Bereiche der Arktis erreicht. Hohe Konzentrationen von Mikroplastik finden sich im Wasser, am Meeresboden, an abgelegenen Stränden, in Flüssen und sogar in Eis und Schnee. Das Plastik, das Flüsse, Luft und Schifffahrt in großen Mengen dorthin transportieren, ist nicht nur für die Ökosysteme eine Belastung. Es könnte auch den Klimawandel verschärfen.

Derzeit landen jährlich zwischen 19 und 23 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Gewässern der Welt. Das sind zwei Lastwagenladungen pro Minute. Da Plastik zudem sehr stabil ist, sammelt es sich in den Ozeanen an, wo es nach und nach in immer kleinere Teile zerfällt. Es wird von Makro- über Mikro- zu Nanoplastik und kann sogar in die menschliche Blutbahn gelangen. Vermutlich wird die Müllflut weiterwachsen: Laut Prognosen wird sich die weltweite Plastikproduktion bis 2045 verdoppeln.

Arktis ist keine unberührte Wildnis mehr

Die Folgen sind laut Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) gravierend. Heute kämen praktisch alle untersuchten Meeresorganismen, vom Plankton bis zum Pottwal, mit Plastikmüll und Mikroplastik in Kontakt. Dies gelte für alle Bereiche der Weltmeere, von tropischen Stränden bis zu den tiefsten Meeresgräben.

Wie die jetzt in der Zeitschrift Nature Reviews Earth & Environment veröffentlichte Studie zeigt, ist der hohe Norden keine Ausnahme. "Die Arktis gilt immer noch als weitgehend unberührte Wildnis", sagt AWI-Expertin Melanie Bergmann. "In unserer Untersuchung, die wir gemeinsam mit Kollegen aus Norwegen, Kanada und den Niederlanden durchgeführt haben, zeigen wir, dass diese Wahrnehmung nicht mehr der Realität entspricht. Unsere nördlichsten Ökosysteme sind schon jetzt besonders stark vom Klimawandel betroffen." Dies werde nun durch die Plastikverschmutzung noch verschärft. Die Untersuchungen hätten gezeigt, dass sich die Verschmutzung weiter verschlimmere.