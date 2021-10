EBU-Projekt "Europäische Perspektiven" - Was ist das?

Wie wird über die steigenden Spritpreise in anderen europäischen Ländern diskutiert, wie werden Corona-Maßnahmen verhandelt und vor welche Herausforderungen stellt die Klimakrise unsere europäischen Nachbarn?

Die Europäische Rundfunkunion (EBU), ein Zusammenschluss öffentlich-rechtlicher Medien, möchte solche Diskussionen auf europäischer Ebene abbilden und für alle Nutzer besser zugänglich machen. Deshalb ist das Projekt “Europäische Perspektiven” entstanden.

Was steckt hinter der “Europäischen Perspektive”?

Ziel des Projekts ist es, die Inhalte öffentlich-rechtlicher Medien in Europa zu bündeln und es den Nutzern zu ermöglichen, Zugang zu vertrauenswürdigen Nachrichten aus anderen europäischen Ländern zu bekommen. Das Besondere daran: Sprachbarrieren werden abgebaut - dank verifizierter Übersetzungen von Artikeln, Videos und Audios.

BR24 ist für die ARD dabei und hat so die Möglichkeit, die europäische Berichterstattung öffentlich-rechtlicher Medien in Europa in einem Widget abzubilden.

Hier ein Beispiel: