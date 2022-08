Trockenheit: Landwirte rechnen mit schlechter Maisernte

Die Maisernte im niederbayerischen Landkreis Landshut dürfte laut Bauernverband Kreisverband nicht überragend ausfallen. Grund ist aber nur bedingt die Trockenheit: Ein Hagelschauer vom Juni sorgt für Ernteausfälle.

Maisernte beginnt früher

Wegen der Trockenheit wird der außerdem Mais früher reif. Die Maisernte im Landkreis Landshut beginnt in diesem Jahr zwei bis drei Wochen eher als normal.

Auch im Oberpfälzer Landkreis Regensburg fällt die Maisernte in diesem Jahr unterdurchschnittlich aus, sagt Johann Mayer, Kreisobmann beim Bayerischen Bauernverband Kreisverband Regensburg. "Das vorherige Jahr war ein klasse Maisjahr. Und genau das Gegenteil ist es in diesem Jahr. Wir haben eine grottenschlechte Ernte." Jeder Maisbauer schaue jetzt auf seinen Futterstock, also darauf, wie viel Ernte er im Silo hat. Und dann muss er reagieren, so Mayer.

Bauern müssen Tierfutter zukaufen

Wenig Ernte bedeutet wenig Silage: Das fehlende Tierfutter müssen Bauern dann teuer kaufen - wenn es der Markt hergibt. Im Notfall müssen sie ihren Viehbestand verkleinern. Das kann auch bedeuten, dass die Tiere geschlachtet werden müssen.