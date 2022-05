BR24live 16.15 Uhr: Affenpocken – Das müssen Sie jetzt wissen

Seit dem Jahr 1980 gilt die Welt als pockenfrei, Impfstoffe konnten die Krankheit ausrotten. Über Jahrhunderte zählten die Pocken zu den gefährlichsten Krankheiten überhaupt für den Menschen. Ein verwandter Erreger besorgt nun die Weltgesundheitsorganisation (WHO): die Affenpocken. Eigentlich findet man erkrankte Menschen fast nur in West- und Zentralafrika. So zählte die WHO dieses Jahr in der Demokratischen Republik Kongo bis Anfang Mai 1.238 Verdachtsfälle, 57 Menschen starben. In Nigeria wurden bis Ende April 46 Verdachtsfälle erfasst, bei 15 wurde das Virus auch nachgewiesen. Todesfälle gab es dort keine.

Am 20. Mai erster Fall in Deutschland nachgewiesen

Jetzt treten aber vereinzelt Fälle in den USA und Kanada, aber auch in Europa auf, zum Beispiel Spanien, Portugal oder Großbritannien. Am 20. Mai 2022 hat das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München den ersten Fall in Deutschland nachgewiesen. Ein Reisender, aus Portugal kommend, meldete sich mit Schluckbeschwerden und erhöhter Temperatur in München. Seitdem ist er im Klinikum Schwabing auf der Isolierstation untergebracht.