Tsunami in Tonga: Untersee-Vulkan ausgebrochen

Der Ausbruch eines Unterwasservulkans im südpazifischen Inselstaat Tonga hat eine Tsunami-Warnung in der Region ausgelöst. In Tonga, dem US-Außengebiet Amerikanisch-Samoa und einigen nahe gelegenen Gebieten seien kleinere Flutwellen registriert worden, teilte das US-Tsunami-Warnzentrum am Samstag mit. Sie hätten eine Höhe von rund 80 bis 60 Zentimetern gehabt. Die Warnung für Amerikanisch-Samoa wurde wenig später wieder aufgehoben.

Vulkan Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai schleudert Asche in Luft

Die meteorologische Behörde von Australien sprach sogar von einer Tsunami-Höhe von 1,2 Metern, nachdem der Unterwasservulkan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai rund 65 Kilometer nördlich von Tongas Hauptstadt Nuku'alofa ausgebrochen war. Für Australien wurde allerdings keine Warnung ausgegeben. Auch die Behörden in Neuseeland hatten erklärt, die Lage zu beobachten.

Dagegen sprachen auch die Fidschi-Inseln eine Tsunami-Warnung aus. Die Bewohner sollten die Küsten "wegen starker Strömungen und gefährlicher Wellen" meiden. Ein TV-Reporter aus Fidschi postete ein Video auf Twitter, das zeigte, wie kleinere Flutwellen an Land trafen und Menschen sich in ihren Autos in Sicherheit brachten.

Die Nachrichtenwebsite Islands Business berichtete bei Facebook, der König Tupou VI. von Tonga sei aus seinem Palast nahe der Küste in Sicherheit gebracht worden.