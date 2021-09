War der Atomausstieg in Deutschland ein Fehler?

Ein Blick nach Brüssel zeigt schon, wie umstritten die Sicht auf Atomenergie auch in Europa ist: Sollen Atomkraftwerke als nachhaltig gelten oder nicht? Das will die EU Kommission festlegen im Rahmen ihres grünen Investitionsprogrammes – nach heftigen Protesten wurde die Entscheidung aufs Jahresende verschoben.

Atomkraft im Nahen Osten und in der Türkei

Weltweit gibt es gerade einen Wettlauf im Atomkraftwerksbau: In den Vereinigten Arabischen Emiraten ging der erste Atomreaktor im April dieses Jahres in Betrieb. Der Nahe und Mittlere Osten rüsten gerade massiv auf. Und in der Türkei stellte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan den nuklearen Status quo infrage. Er sagte, es sei inakzeptabel, dass einige Staaten Atomwaffen hätten, dieses Recht der Türkei aber verwehrt werde.

"Recep Tayyip Erdoğan ist ein Politiker, der die Türkei zu alter historischer Größe zurückführen will. Die Überschrift dafür heißt Neo-Osmanismus. Man will eine Ordnungsmacht im Nahen Osten sein. Und dazu passt es, dass man eben auch sehr, sehr gerne Atommacht wäre", meint ARD-Korrespondent Michael Schramm aus dem Studio Istanbul.

Dabei hätte das Land durchaus auch Kapazitäten für die verstärkte Nutzung von erneuerbaren Energien: Doch die Lobby für diese ökologische Energiegewinnung, meint Schramm, sei relativ klein. Sie sei zwar vorhanden, aber sie habe keine große Sprachkraft im Lande.

Die Energiepolitik Russlands wird zur Machtpolitik

Erdoğans Wunsch: Irgendwann mal über zehn AKWs in seinem Land. Bereits im Jahr 2023, wo sich die Staatsgründung symbolträchtig zum hundertsten Mal jährt, soll der erste Bauteil eines Reaktors ans Netz gehen. Das dazugehörende Kraftwerk befindet sich zurzeit im Bau, in Akkuyu an der Südküste des Landes. Eigentümer: die staatseigene russische Kernenergieagentur Rosatom.

Insgesamt hat die russische Behörde hier die Oberhand: Es sei der Versuch, eine energetische Infrastruktur zu schaffen, die von Russland kontrolliert wird und die in russischer Hand ist, so Schramm. Auch das würde in der Türkei häufig kritisiert. Es hieße, in Wahrheit bliebe das technische Know-how in russischer Hand. Viele Teile dieses Atomkraftwerkes würden türkischen Ingenieuren gar nicht wirklich zugänglich sein.

Ist es also eine Strategie Russlands? Wird hier Energie- zur Machtpolitik? ARD-Korrespondent Michael Schramm hält das für möglich: Ähnlich wie in der Türkei geht der Staatskonzern Rosatom auch in fast 20 anderen Ländern vor.