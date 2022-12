Klima-Rückblick 2022: Niedrigwasser, Ernteausfall, Erderwärmung

In Indien und Pakistan herrscht eine extreme Hitzewelle. Zum Teil müssen Menschen dort Temperaturen bis zu 50 Grad ertragen. Große Hitze in den Wochen vor dem Monsun ist in der Region normal. Aber 2022 baut sich die Hitzewelle schon außergewöhnlich früh im Jahr auf, schon im März waren an vielen Wetterstationen in Indien Hitzerekorde gemeldet worden. Indien und Pakistan zählen im Mai schon mindestens 90 Menschen, die an Hitzschlag gestorben sind. Einige Bundesstaaten in Indien müssen Ernteeinbußen von bis zu 35 Prozent verkraften. Solche Hitzewellen sind durch die Klimaerwärmung dreißigmal so wahrscheinlich geworden wie früher, zeigen Forscher in einer Klimastudie.