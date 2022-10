Medizin-Nobelpreis geht an Evolutionsforscher Svante Pääbo

Der Nobelpreis für Medizin geht 2022 an den in Leipzig arbeitenden schwedischen Wissenschaftler Svante Pääbo. Er erhielt die Auszeichnung für die Sequenzierung des Genoms der Neandertaler und die Begründung der Paläogenetik, wie das Nobel-Komitee am Montag in Stockholm mitteilte.

Pääbo sequenzierte als erster Forscher das Neandertaler-Genom

Seine Ergebnisse erzielte Pääbo an der Ludwig-Maximilians-Universität München und ab 1997 am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, dessen Direktor er auch ist. Seit 1999 ist er zudem Honorarprofessor für Genetik und Evolutionsbiologie an der Universität Leipzig.

Pääbo und sein Team in Leipzig squenzierten als erste das Genom des Neandertalers. Bei Vergleichen des Genoms moderner Menschen, von Neandertalern und den sogenannten Denisova-Menschen wies er etwa nach, dass es zu Vermischungen unter den Menschenarten kam. Unter anderem konnten Pääbo und sein Team nachweisen, dass Reste der DNA des Neandertalers noch im modernen Menschen zu finden sind.

Die bedeutendste Auszeichnung für Mediziner ist in diesem Jahr mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 920.000 Euro) dotiert.

Seit 1901 224 Medizin-Nobelpreise vergeben

Seit 1901 haben 224 Menschen den Medizin-Nobelpreis erhalten, darunter 12 Frauen. Der erste ging an den deutschen Bakteriologen Emil Adolf von Behring für die Entdeckung einer Therapie gegen Diphtherie. 1995 erhielt als erste und bislang einzige deutsche Frau Christiane Nüsslein-Volhard diese Auszeichnung.

Im vergangenen Jahr bekamen David Julius (USA) und der im Libanon geborene Forscher Ardem Patapoutian den Preis. Die beiden haben Zellrezeptoren entdeckt, über die Menschen Temperaturen und Berührungen wahrnehmen.

Nobelpreise für Physik, Chemie und Literatur folgen

Der Nobelpreis für Medizin bildet den Auftakt einer Reihe von Nobelpreis-Bekanntgaben in dieser Woche. Am Dienstag geht es mit dem Nobelpreis für Physik weiter, am Mittwoch mit Chemie, wer den Literaturnobelpreis erhält, wird am Donnerstag bekanntgegeben. Die Bekanntgabe des oder der Empfänger des Friedensnobelpreises folgt am Freitag, wer den Preis für Wirtschaftswissenschaften im Gedenken an Alfred Nobel erhält, wird am 10. Oktober verkündet.

Mit Material von dpa, AFP und reuters