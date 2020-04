Faktenfuchs: Können Masken schädlich sein?

Infektionsgefahr steigt, wenn Kinder mit den Masken spielen

Der Kinder- und Jugendarztpräsident Thomas Fischbach warnte aus vor einer Maskenpflicht für Kindergartenkinder. Viele würden den Mund-Nasen-Schutz "eher als Spielzeug betrachten, daran herumhantieren und damit die Infektionsgefahr eher noch verstärken", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Eine Maskenpflicht sei aus entwicklungspsychologischer Sicht erst vom Grundschulalter an sinnvoll: Dann seien Kinder meist in der Lage, vernünftig mit Masken umzugehen.

Ein weiterer Grund für die Zurückhaltung bei einer Maskenpflicht für Kinder könnten auch physiologische Unterschiede zu Erwachsenen sein. "Die Erhöhung der CO2-Konzentration durch Gesichtsmasken hat in erster Linie mit der Vergrößerung des Totraums zutun", sagt Blobner. Der Totraum ist der Anteil des Atemzugvolumens, der nicht am Gasaustausch in der Lunge teilnimmt, also die eingeatmete Luft, die nicht bis in die Lungenbläschen gelangt.

Kinder haben einen relativ größeren Totraum

Ohne Maske ist das die eingeatmete Luft, die im Mund, der Nase und der Luftröhre bleibt. Durch eine Maske vergrößert sich der Anteil um das Volumen zwischen Maske und Gesicht. Kinder haben auch ohne Maske einen größeren relativen Totraum, der sich mit einer Maske noch deutlicher vergrößert als bei Erwachsenen.

Bei Kindern unter zwei Jahren und auch noch bei Kindern zwischen zwei und sechs Jahren könnte also basierend auf diesen Überlegungen die CO2-Konzentration schneller steigen, so Blobner. Allerdings nur, wenn die Maske komplett dicht sitzt und aus medizinischem Material gefertigt ist. Bei selbstgenähten Masken vermutet Blobner einen deutlich geringeren Effekt. Bei Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren wirke sich die Maske auf den relativen Totraum weniger stark aus als bei kleineren Kindern. Auch all diese physiologischen Überlegungen wurden allerdings bisher nicht wissenschaftlich mit Masken überprüft.

Ebenso gebe es keine Untersuchungen dazu, dass eine Atemlähmung ein realistisches Szenario sei, so Blobner. Generell gibt es zwei Typen von Atemlähmungen: Bei einer peripheren müsse das Zwerchfell beschädigt sein, was hier keine Rolle spiele. Eine zentrale Atemlähmung gehe in der Regel mit Müdigkeit bis hin zur Eintrübung des Bewusstseins einher, so Blobner. Bevor es zu einer relevanten Atemlähmung kommt, würde man also bemerken, wie das Kind sehr müde wird.

Blobner merkt aber an, dass beispielsweise Kinder, die krebskrank sind, und auch Kinder im asiatischen Raum oft Masken tragen (und zwar wesentlich länger als für einen Einkauf im Supermarkt), ohne dabei das Bewusstsein zu verlieren.

Enthalten Masken schädliche Stoffe?

Mehrere User gaben zu bedenken, dass Masken auch schädliche Stoffe enthalten können, die man einatmet. Es gilt, das richtige Material für seine Maske zu wählen. Die Staatsregierung empfiehlt: Wer sich eine Alltagsmaske selber bastelt, sollte eng-gewebte hundertprozentige Baumwolle verwenden. Diese würden "in ihrer Funktionsweise am ehesten einem Mund-Nasen-Schutz entsprechen", erklärte das Gesundheitsministerium auf Anfrage des BR. Außerdem sei der Stoff temperaturbeständig und lasse sich gut formen.

Mit anderen Materialien sollte man vorsichtig sein: Staubsaugerbeutel oder Karton sind beispielsweise laut Gesundheitsministerium nicht geeignet. Die Drogerie-Kette dm und der Staubsaugerbeutel-Hersteller Melitta wiesen darauf hin, dass manche Staubsaugerbeutel gesundheitsschädigend sein können – und außerdem Viren unzureichend filterten.

Zudem gilt auch hier: Zumindest bei OP-Masken wurden bisher keine negativen Effekte (wie erhöhte Fälle von Lungenerkrankungen bei Ärzten und Klinikpersonal) beobachtet, auch nicht über lange Zeiträume.

Ist Maskentragen problematisch für Asthmatiker?

Immer wieder stellen User auch die Frage, ob ein Mundschutz Asthmatikern Probleme machen kann. Blobner verneint das – "solange das Asthma nicht auf einer Allergie gegen die Maskeninhaltsstoffe beruht". Asthmatiker sollten also speziell bedenken, aus welchem Material ihre Maske hergestellt wurde. Hausstauballergiker sollten – wie alle anderen auch – darauf achten, dass die Maske frisch gereinigt und nicht staubig ist, wenn sie sie aufsetzen.

Auch bei anderen chronischen Atemwegserkrankungen im Frühstadium sollte das Maskentragen den meisten Patienten keine Probleme machen: Sie haben dann zwar schon einen niedrigen Sauerstoffdruck, so Blobner, und atmen deswegen vermehrt. Das würde die CO2-Konzentration im Blut eher senken. Nur für Patienten mit einer "globalen respiratorischen Insuffizienz", also einer sehr schweren Atemwegserkankung im fortgeschrittenen Stadium, könnte es problematisch sein. Sie haben sowieso schon eine hohe CO2-Konzentration im Blut, die sich nicht weiter erhöhen sollte.

"Solche Patienten sind aber schwer krank", sagt Blobner "Sie sollten auf gar keinen Fall Covid-19 bekommen und deswegen in Isolation bleiben, bis es eine Impfung gegen SARS-CoV-2 gibt." Deshalb stelle sich für die Betroffenen die Frage der Maske eigentlich gar nicht.

Hilft eine Maske auch, wenn ein Infizierter hustet?

Als Argument gegen eine Maskenpflicht und die Wirksamkeit von Masken generell zogen User auch aktuelle Experimente des "Annals of Internal Medicine" heran – eine Untersuchung, die gar nicht die generelle Wirksamkeit von Masken abdeckt oder repräsentative Ergebnisse liefert. Für die Studie der Wissenschaftler aus Seoul husteten vier Covid-19-Patienten aus Südkorea jeweils fünfmal auf eine Petrischale, die sich 20 Zentimeter vor ihrem Gesicht befand. Dieses Experiment wurde viermal wiederholt.

Beim ersten Mal trugen die Patienten keine Maske, beim zweiten Mal eine chirurgische Maske, beim dritten Mal eine Baumwollmaske und beim vierten Mal erneut keine. Das Ergebnis: Weder die chirurgischen noch die Baumwollmasken filterten effektiv Sars-CoV-2 heraus, wenn die infizierten Patienten husteten.

Masken schützen in den meisten wichtigen Situationen

Der Infektiologe Bernd Salzberger vom Universitätsklinikum Regensburg hält diese Studie allerdings nicht für einen Beweis für die Unwirksamkeit von Masken: "Hier hat man Infizierte aufgefordert, stark in eine Maske zu husten - das ist nicht direkt mit der realen Situation zu vergleichen", sagt er. Masken würden vor allem helfen, beim Sprechen Tröpfen aufzufangen. Damit sei die Maske in den meisten wichtigen Situationen geeignet, Infektionen zu verhindern.

Die generelle Wirksamkeit von Masken ist seit langem zahlreich bewiesen, für SARS-Infektionskrankheiten und für private Haushalte (unter anderem hier und hier).

Auch Blobner von der TU München sagt, er als Intensivmediziner könne zwar nachvollziehen, dass Masken zu tragen unangenehm sei – aber das sei kein Grund, es nicht zu tun und nach Gründen dagegen zu suchen. Stattdessen soll man das Tragen von Masken nur auf die nötigen Momente begrenzen, wie einen kurzen Einkauf im Supermarkt oder eine U-Bahnfahrt. Wichtig sei Maskentragen vor allem, wenn man anderen Menschen näher als anderthalb Meter kommt.

Fazit

Einen Mundschutz zu tragen hilft – es macht nicht krank und außer für Menschen mit sehr schweren Atemwegserkrankungen ist es auch nicht problematisch. Jene Patienten sollten aber ohnehin in Isolation bleiben, bis es einen Impfstoff gibt. Es ist auch nicht nachgewiesen, dass Masken zu tragen für Kinder gefährlich ist. Bei sehr langer Tragezeit kann eine Maske in vereinzelten Fällen müde machen, weil sich die CO2-Konzentration unter der Maske erhöht. Bei der Wahl des Mundschutzes sollte man darauf achten, dass man nicht auf Stoffe allergisch ist, die in dieser enthalten sind. Empfohlen wird Baumwolle.